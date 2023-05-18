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    5/18 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落嘉義

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2023/05/18 22:23

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月18日）開獎的第112000118期今彩539開出1注，由嘉義縣民雄鄉福樂村埤角2之79號1樓「福樂彩券商行」開出；第112000040期威力彩及第112000118期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第112000118期今彩539中獎號碼為「08、20、32、34、36」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎130注中獎，每注可得2萬元；參獎5587注中獎，每注可得300元；肆獎6萬3678注中獎，每注可得50元。

    第112000040期威力彩中獎號碼為「第一區：07、12、14、24、26、31，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共34注中獎，每注可得2萬元；伍獎267注中獎，每注可得4000元；陸獎1355注中獎，每注可得800元；柒獎2871注中獎，每注可得400元；捌獎1萬5892注中獎，每注可得200元；玖獎1萬7298注中獎，每注可得100元；普獎3萬4189注中獎，每注可得100元。

    第1120000040期38樂合彩中獎號碼為「07、12、14、24、26、31」，五合摃龜；四合摃龜；三合72注中獎，每注可得5750元；二合1667注中獎，每注可得750元。

    第1120000118期雙贏彩中獎號碼為「02、06、08、10、12、13、14、16、18、19、21、23」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得10萬元；參獎139注中獎，每注可得500元；肆獎1293注中獎，每注可得100元。

    第112000118期39樂合彩中獎號碼為「08、20、32、34、36」，四合4注中獎，每注可得21萬2500元；三合195注中獎，每注可得1萬1250元；二合6902注中獎，每注可得1125元。

    第112000118期3星彩中獎號碼為「130」，正彩48注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000118期4星彩中獎號碼為「8363」，正彩7注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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