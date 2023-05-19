Uber外送員2天賺16000 公司一查：是真的

謝姓Ubereats外送員被控使用外掛接單，但公司調查後還他清白。示意圖非當事人。（資料照）

2023/05/19 12:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕謝姓Ubereats外送員努力工作接單拚業績，卻被同行楊姓男子相忌，在臉書發文指控他用外掛程式接單，才能2天賺到1萬6千元，謝不滿提告，雄檢偵查時請Uber公司進行內部調查，公司回函證實，謝男接單狀況無異常，法官判楊男拘役10日，民事還得賠謝男1萬元。

判決指出，楊姓男子在臉書社團「Ubereats全台討論區」，張貼Ubereats謝姓外送員的臉部大頭照、遮掩後的姓名、外送趟數統計與滿意度評分等資料，並撰寫「這單量就是搞熊的外...」，兩小時內吸引37個按讚數與71則留言，還有網友留言：「高雄要兩天賺16000，有那麼多單嗎？不然他的總趟數是沒有問題啊」。

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謝男得知此事後不滿提告，雄檢偵查時，楊男坦承發文，但辯稱自己是聽信來路不明謠言，才會認為謝男使用外掛接單；檢方為求慎重，去函Uber公司查詢，公司回函證實，謝男接單趟數並沒有出現使用外掛的異常現象。

楊男被檢方起訴後，高雄地院審理時，法官認為楊男未經充分查證的情況下，發布文字影射謝男作弊，對他的名譽造成損害，考量他犯後坦承犯行，但謝男拒絕原諒他，因此依散布文字誹謗罪判拘役10日，得易科罰金，可上訴。

謝男另提民事求償100萬元，法官考量謝男碩士畢業，楊男大學畢業、月收約3萬6千元，依雙方身分、地位、經濟能力等一切情狀衡量，判楊男應賠1萬元，可上訴。

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