為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    Uber外送員2天賺16000 公司一查：是真的

    謝姓Ubereats外送員被控使用外掛接單，但公司調查後還他清白。示意圖非當事人。（資料照）

    謝姓Ubereats外送員被控使用外掛接單，但公司調查後還他清白。示意圖非當事人。（資料照）

    2023/05/19 12:29

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕謝姓Ubereats外送員努力工作接單拚業績，卻被同行楊姓男子相忌，在臉書發文指控他用外掛程式接單，才能2天賺到1萬6千元，謝不滿提告，雄檢偵查時請Uber公司進行內部調查，公司回函證實，謝男接單狀況無異常，法官判楊男拘役10日，民事還得賠謝男1萬元。

    判決指出，楊姓男子在臉書社團「Ubereats全台討論區」，張貼Ubereats謝姓外送員的臉部大頭照、遮掩後的姓名、外送趟數統計與滿意度評分等資料，並撰寫「這單量就是搞熊的外...」，兩小時內吸引37個按讚數與71則留言，還有網友留言：「高雄要兩天賺16000，有那麼多單嗎？不然他的總趟數是沒有問題啊」。

    謝男得知此事後不滿提告，雄檢偵查時，楊男坦承發文，但辯稱自己是聽信來路不明謠言，才會認為謝男使用外掛接單；檢方為求慎重，去函Uber公司查詢，公司回函證實，謝男接單趟數並沒有出現使用外掛的異常現象。

    楊男被檢方起訴後，高雄地院審理時，法官認為楊男未經充分查證的情況下，發布文字影射謝男作弊，對他的名譽造成損害，考量他犯後坦承犯行，但謝男拒絕原諒他，因此依散布文字誹謗罪判拘役10日，得易科罰金，可上訴。

    謝男另提民事求償100萬元，法官考量謝男碩士畢業，楊男大學畢業、月收約3萬6千元，依雙方身分、地位、經濟能力等一切情狀衡量，判楊男應賠1萬元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    UberEats出包？繳雙倍現金 外送員哀嚎
    2023/04/03 05:30

    UberEats出包？繳雙倍現金 外送員哀嚎
    訂單消失！ 外送員與汽車駕駛起爭執 竟被推到橋下
    2022/07/24 10:04

    訂單消失！ 外送員與汽車駕駛起爭執 竟被推到橋下

    升息末端雙收益組合
    客人奇葩要求「放三角錐上」 敬業外送哥疊「泡麵塔」笑翻網友
    2021/12/22 19:24

    客人奇葩要求「放三角錐上」 敬業外送哥疊「泡麵塔」笑翻網友
    低胸雪乳正妹開門！外送員錢沒拿穩掉了 她微笑蹲下幫撿
    2021/04/23 21:35

    低胸雪乳正妹開門！外送員錢沒拿穩掉了 她微笑蹲下幫撿
    最便宜點單！ 外送員只送1瓶25元的水外送費66元 還有電梯可坐
    2021/03/10 12:34

    最便宜點單！ 外送員只送1瓶25元的水外送費66元 還有電梯可坐
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播