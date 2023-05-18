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    胖達人摻香精案小S確定免賠 公司與前後任董座要賠342萬元

    胖達人摻香精案，歷審均認定小S免賠，但生技達人公司與前後任董事長莊鴻銘、徐洵平需負起賠償責任，應各自或連帶賠償864位消費者342萬多元確定。（資料照）

    胖達人摻香精案，歷審均認定小S免賠，但生技達人公司與前後任董事長莊鴻銘、徐洵平需負起賠償責任，應各自或連帶賠償864位消費者342萬多元確定。（資料照）

    2023/05/18 11:26

    〔記者溫于德／台北報導〕標榜純天然的生技達人公司旗下「胖達人」連鎖麵包店，10年前食安風暴期間，爆發添加人工香精，消基會代理逾千名位消費者打團體訴訟，求償2566萬多元。二審維持一審見解，指被列求償對象的藝人小S徐熙娣未達「薦證」廣告效果而免賠，但生技達人公司與前後任董事長莊鴻銘、徐洵平需負起賠償責任，應各自或連帶賠償864位消費者342萬多元；最高法院駁回上訴定確定。

    2013年8月間消費者踢爆「胖達人」麵包有人工香精，消基會後來接受台北市法務局委託，替1060名消費者求償消費金額、3倍懲罰性賠償金，以及每位消費者上限2萬元的精神非財產損失；其中，單一消費者求償金額最高為8萬2000元，次高為7萬5000元，總金額共2566萬多元。

    一審台北地院指出，胖達人麵包廣告不實，消費者應有免於恐懼、安心食用的權利，若食用後還要擔心健康受損，又因食物已消化完畢而無法回復食用前的原狀，反而更加重精神不安與嫌惡感受，對消費者人格權造成重大損害，應賠償。

    至於小S雖有出席胖達人分店的開幕活動並發表意見，但生技達人並未將她的言論用於廣告傳播，消基會也無法證明她有對現場以外的民眾產生薦證的廣告效果，不符應賠償要件。

    一審認定897名消費者應獲償2千元與兩倍懲罰性違約金，共6千元，並依經營權的3個時間階段，莊鴻銘獨資經營時期應獨賠32人共19萬2千元；2012年4月生技達人公司成立後，應與莊男連帶賠償790人共474萬元；隔年8月接手經營的徐洵平，應與公司連帶賠償75人共45萬元。

    二審高等法院同樣認定小S沒有賠償責任，並考量生計達人已賠償消費者1億多元，且案發時間早於食品安全衛生管理法修法，故應適用修法前規定賠償1倍懲罰性賠償金，並經扣除無法提出統一發票原本者，本件應有864人獲償，改判生技達人公司與莊鴻銘、徐洵平應各自或連帶賠償342萬多元。最高法院駁回上訴確定。

    刑事部分，小S的丈夫許雅鈞等人被依內線交易罪嫌起訴，已於2018年定讞，許雅鈞無罪確定，公公許慶祥判刑1年10月、緩刑4年，徐洵平、姜麗芬夫婦各判刑1年8月、1年6月，緩刑3年。

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