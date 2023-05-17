毒蟲翻車遇警急喊「沒事、沒事」 阿斗仔喊中文：有事！

台南凌晨發現一件撞上海安路的意外事件，車內掉出數包毒品。（記者王捷攝）

2023/05/17 05:52

〔記者王捷／台南報導〕台南海安商圈今天凌晨發生意外，一輛油電車撞進海安路的人行道，駕駛摔出車外，在地上打滾，同時車上也掉落數包毒品，有許多路過民眾停下拍照，其中一位金髮碧眼的外國男子，警員上前告訴他「沒事、沒事」，豈料外國男子也用中文回「有事！」離開前還說了一聲「台灣」；目前駕駛在住院中，警方也在追查毒品來源。

據了解，今天凌晨警員發現一輛白色轎車很可疑，上前想要攔截時，對方突然加速，在台南民族路轉彎向海安路時失控，等警員過了幾秒轉彎跟上時，車子已經撞上人行道，所幸當時是凌晨沒什麼人，否則海安路上的裝置藝術是觀光景點，即使在平日晚間人潮還是很多。

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白色轎車的前保險桿被撞壞，散熱器也撞歪了，駕駛座內的安全氣囊爆開，車內物品散落一地，還有掉出數包毒品，鑑識小隊連忙圍著車子採證，但駕駛則倒在地上踢腳、打滾，以身體不舒服為由，拒絕回答警方任何問題，最後他則由救護車送到醫院治療。

現場散落的物品中可以發現，這幾天駕駛去過台中、高雄還有新達港附近，一次停車都停很久，還有昨天下午買的、已經喝完的星巴克星冰樂，一件女性的牛仔外套，由於車主登記的名稱與駕駛名字不符，目前警方正在追查駕駛的人際關係並清查他持有的毒品。

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