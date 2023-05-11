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    製毒工廠藏身嘉義農田 4嫌吃泡麵、睡毒品上躲查緝仍被逮

    製毒工廠製作完成的愷他命成品。（記者葉永騫攝）

    製毒工廠製作完成的愷他命成品。（記者葉永騫攝）

    2023/05/11 12:32

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警局刑事警察大隊、刑事警察局偵查第八大隊第二隊會同高市、嘉義警方，今年1月到嘉義縣東石鄉一處鐵皮屋內，逮捕林姓犯嫌等4人之製毒工廠案件，查扣第三級毒品愷他命成品共293.88公斤、第四級毒品丁氧羰基愷他命396.52公斤，市價高達6億餘元，4名嫌犯行事小心，製毒期間怕被警方查獲，吃泡麵、餅乾不敢外出，還將毒品當枕頭睡，但仍被警方查獲，嘉義地檢署昨天將4人起訴，法院仍裁定全數羈押，正在追查毒品來源及銷售管道。

    屏東警方表示，20多歲的林姓、劉姓、吳姓及甘姓犯嫌等4人都是從北部南下製毒，為了謀取暴利，租下嘉義東石鄉某一處鐵皮屋製毒，附近都是玉米田，視野相當寬闊，犯嫌認為可以隨時注意四周變化，避免被警方查緝，而製毒期間不敢外出，出入都是以大型貨車為工具，一次購買一星期以上的生活用品，吃泡麵、餅乾，並且把毒品當枕頭睡，行事相當小心。

    警方接獲情資後，組成專案小組報由嘉義地檢署檢察官李昕諭指揮，於1月11日展開攻堅逮捕行動，將準備駕大貨車外出採買的林姓嫌犯等4人全數逮捕，起出大批的毒品及原料及製毒器具，林姓犯嫌等4人在昨天檢方起訴後，經法院裁定繼續羈押，檢警正持續追查毒品的來源及銷售管道。

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    屏東警方查獲大批毒品。（記者葉永騫攝）

    屏東警方查獲大批毒品。（記者葉永騫攝）

    警方逮捕林姓等4名嫌犯移送法辦。（屏東縣警局提供）

    警方逮捕林姓等4名嫌犯移送法辦。（屏東縣警局提供）

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