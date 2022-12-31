警調百人大舉攻堅 「兩光」毒販千桶原料只煉出5公斤毒品

調查局台北市調處與新北市刑警大隊科技犯罪偵查隊鎖定洪姓男子等7人承租上千坪廠房、購置千餘桶原料製毒販售，動員百人攻堅，沒想到犯罪集團技術兩光，只煉出5公斤的愷他命。（記者吳政峰翻攝）

2022/12/31 16:53

〔記者吳政峰／台北報導〕調查局台北市調處與新北市刑警大隊科技犯罪偵查隊年初獲報，指洪男等7人承租上千坪廠房、購置千餘桶的製毒原料與大型器具，準備大量製造毒品販售，警調不敢掉以輕心，動員110人及霹靂小組大舉攻堅，起出1151桶毒用化學品、45公斤毒品先驅物及製毒工具，但該集團技術兩光，只煉出5公斤的愷他命，台北地檢署認洪男等7嫌觸犯毒品罪，日前提起公訴。

警調年初掌握線報，指稱北部地區某一製毒集團計劃研發新製程，準備以尚未列管的化學原料「2-（2-氯苯基）-2-硝基環己酮」產製愷他命毒品，旋報請台北地檢署盈股檢察官指揮成立專案組，經過半年追查，鎖定製毒工廠位置。

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該集團大舉購入原料、機具並承租廠房，警調研判要大幹一票，為免巨量毒品流入坊間，辦案人員決定於7月收網，找來110人分進合擊、協同辦案，拂曉持搜索票攻堅，進入該集團設於新竹縣湖口鄉偏遠山區的大型製毒工廠，逮捕製毒現行犯洪、楊、林、連及張等5名嫌犯，一舉瓦解該製毒集團，阻絕毒品流入市面。

現場查獲 45 公斤「2-（2-氯苯基）-2-硝基環己酮」製毒原料及大批製毒機具；另同步拘提集團陳、周兩名共犯，並搜索該集團位於新北市五股區的大型儲料倉庫，查扣各類製毒用化學品多達1151桶，約可生產上千公斤愷他命，倘流入市面，將嚴重戕害國人身心健康，衍生大量社會問題。

辦案人員盯梢多日，避免毒品外運，因此攻堅時原以為可起出大量成品，沒想到該集團大張旗鼓製毒，竟然只煉出5公斤愷他命，一名調查員研判應是技術不佳所致。

台北市調處副主任黃致信表示，洪嫌等人選定新竹縣湖口鄉僻靜山區作為犯案地點，承租占地千坪廠區、室內二層樓300坪大型廠房製毒，廠區周圍以鐵絲網圍籬阻隔，並裝設10餘個監視鏡頭，監控周遭人車動態，期間陸續購置2部貨車及租用多輛租賃車，做為搬運製毒器具、化學品及充當行動倉庫用的交通工具。洪嫌等人為製造追緝斷點，多次更換載運貨車及裝卸地點，將製毒器具及化學原料輾轉自五股倉庫搬運至湖口製毒工廠。

黃致信指出，該工廠地處偏遠，易守難攻，為能順利執行本案，專案組另協請新北市調查處、桃園市調查處、新竹縣調查站、北部地區機動工作站、中部地區機動工作站及新竹縣刑大等單位支援，並情商新北市保安大隊霹靂小組協助攻堅，共110名人力拂曉出擊，霹靂小組抵達製毒工廠破門時，犯嫌自監視器察覺有異，紛自工廠後方逃竄，惟隨即遭壓制逮捕。

黃致信強調，本案執行前召開多次專案會議，沙盤推演合圍破門的攻堅行動，並規劃多名緝捕人員於攻堅當日徒步涉溪半小時，穿越隱密叢林抵達工廠後方，預先進行埋伏佈署，非常不容易。而本案偵破後，行政院迅即於7月4日將「2-（2-氯苯基）-2-硝基環己酮」公告為第四級毒品，遏止該化學品遭非法流供製毒使用。

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調查局台北市調處與新北市刑警大隊科技犯罪偵查隊鎖定洪姓男子等7人承租上千坪廠房、購置千餘桶原料製毒販售，動員百人攻堅，毒販落跑被壓制。（記者吳政峰翻攝）

調查局台北市調處與新北市刑警大隊科技犯罪偵查隊鎖定洪姓男子等7人承租上千坪廠房、購置千餘桶原料製毒販售，動員百人攻堅，沒想到犯罪集團技術兩光，只煉出5公斤的愷他命。（記者吳政峰翻攝）

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