警調百人大舉攻堅 「兩光」毒販千桶原料只煉出5公斤毒品
〔記者吳政峰／台北報導〕調查局台北市調處與新北市刑警大隊科技犯罪偵查隊年初獲報，指洪男等7人承租上千坪廠房、購置千餘桶的製毒原料與大型器具，準備大量製造毒品販售，警調不敢掉以輕心，動員110人及霹靂小組大舉攻堅，起出1151桶毒用化學品、45公斤毒品先驅物及製毒工具，但該集團技術兩光，只煉出5公斤的愷他命，台北地檢署認洪男等7嫌觸犯毒品罪，日前提起公訴。
警調年初掌握線報，指稱北部地區某一製毒集團計劃研發新製程，準備以尚未列管的化學原料「2-（2-氯苯基）-2-硝基環己酮」產製愷他命毒品，旋報請台北地檢署盈股檢察官指揮成立專案組，經過半年追查，鎖定製毒工廠位置。
請繼續往下閱讀...
該集團大舉購入原料、機具並承租廠房，警調研判要大幹一票，為免巨量毒品流入坊間，辦案人員決定於7月收網，找來110人分進合擊、協同辦案，拂曉持搜索票攻堅，進入該集團設於新竹縣湖口鄉偏遠山區的大型製毒工廠，逮捕製毒現行犯洪、楊、林、連及張等5名嫌犯，一舉瓦解該製毒集團，阻絕毒品流入市面。
現場查獲 45 公斤「2-（2-氯苯基）-2-硝基環己酮」製毒原料及大批製毒機具；另同步拘提集團陳、周兩名共犯，並搜索該集團位於新北市五股區的大型儲料倉庫，查扣各類製毒用化學品多達1151桶，約可生產上千公斤愷他命，倘流入市面，將嚴重戕害國人身心健康，衍生大量社會問題。
辦案人員盯梢多日，避免毒品外運，因此攻堅時原以為可起出大量成品，沒想到該集團大張旗鼓製毒，竟然只煉出5公斤愷他命，一名調查員研判應是技術不佳所致。
台北市調處副主任黃致信表示，洪嫌等人選定新竹縣湖口鄉僻靜山區作為犯案地點，承租占地千坪廠區、室內二層樓300坪大型廠房製毒，廠區周圍以鐵絲網圍籬阻隔，並裝設10餘個監視鏡頭，監控周遭人車動態，期間陸續購置2部貨車及租用多輛租賃車，做為搬運製毒器具、化學品及充當行動倉庫用的交通工具。洪嫌等人為製造追緝斷點，多次更換載運貨車及裝卸地點，將製毒器具及化學原料輾轉自五股倉庫搬運至湖口製毒工廠。
黃致信指出，該工廠地處偏遠，易守難攻，為能順利執行本案，專案組另協請新北市調查處、桃園市調查處、新竹縣調查站、北部地區機動工作站、中部地區機動工作站及新竹縣刑大等單位支援，並情商新北市保安大隊霹靂小組協助攻堅，共110名人力拂曉出擊，霹靂小組抵達製毒工廠破門時，犯嫌自監視器察覺有異，紛自工廠後方逃竄，惟隨即遭壓制逮捕。
黃致信強調，本案執行前召開多次專案會議，沙盤推演合圍破門的攻堅行動，並規劃多名緝捕人員於攻堅當日徒步涉溪半小時，穿越隱密叢林抵達工廠後方，預先進行埋伏佈署，非常不容易。而本案偵破後，行政院迅即於7月4日將「2-（2-氯苯基）-2-硝基環己酮」公告為第四級毒品，遏止該化學品遭非法流供製毒使用。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆