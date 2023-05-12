為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    警衝毒窟僅剩一包殘渣 沒指紋、DNA「屋主」被判無罪

    警方曠日廢時，拿到搜索票去搜連男家，但翻了底朝天卻只找到一包海洛因殘渣，結果袋子上驗不出指紋與DNA，連男獲判無罪。（資料照，記者王捷攝）

    警方曠日廢時，拿到搜索票去搜連男家，但翻了底朝天卻只找到一包海洛因殘渣，結果袋子上驗不出指紋與DNA，連男獲判無罪。（資料照，記者王捷攝）

    2023/05/12 06:13

    〔記者王捷／台南報導〕台南警方曠日廢時調查連姓男子，終於拿到搜索票，大批幹員翻了底朝天，只在垃圾桶內發現一包海洛因殘渣袋，檢方以毒品罪起訴後，但連男喊冤，自稱住處出入複雜，常有朋友帶人來吸毒，不過他沒有吸毒，南院審查毒品袋上沒有指紋與DNA，連男尿液也沒有海洛因反應，所以判他無罪。

    南市刑大在去年4月拿到搜索票，搜索連男家時他人不在，警方在連男的房間中找到用過的針頭、殘渣袋5個，還有尖頭吸管兩支，不過在廚房中發現了毒品吸食器、烤安毒的玻璃球、殘渣袋5包，還有沒使用的針頭，最後終於在垃圾桶中翻出了一包殘渣，有海洛因反應。

    連男過了4天才去刑大做筆錄、驗尿，雖然尿液中沒有海洛因反映了，不過他10多年前曾有吸食海洛因的紀錄，加上他家裡有這些證據，檢方仍以持有毒品罪起訴。

    但是連男喊冤，自稱要是他真的有吸海洛因，怎可能會把毒品拿去丟？他女友也出來作證，表示那包殘渣袋就是她拿去丟的，因為家裡常有朋友借地方吸毒，有朋友說那包東西是糖，她擔心長螞蟻，才拿去垃圾桶丟。

    案子移送到台南地院，法官認為檢方舉證是合理的懷疑，但是在無罪推論的前提下，殘渣袋上沒有連男的指紋與DNA，加上連男的尿液中沒有海洛因成分，所以判連男無罪。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    毒販駕車被攔查想突圍衝撞警方 遭開槍嚇阻乖乖就範
    2023/05/11 19:51

    毒販駕車被攔查想突圍衝撞警方 遭開槍嚇阻乖乖就範
    製毒工廠藏身嘉義農田 4嫌吃泡麵、睡毒品上躲查緝仍被逮
    2023/05/11 12:32

    製毒工廠藏身嘉義農田 4嫌吃泡麵、睡毒品上躲查緝仍被逮

    永慶房屋新廣告宣示不炒房決心
    檢警東石查獲製毒工廠 起訴4嫌
    2023/05/11 11:38

    檢警東石查獲製毒工廠 起訴4嫌
    板橋神壇拜聖王掩護分裝毒品 警破毒窟起出7種毒品、模擬槍
    2023/05/09 21:41

    板橋神壇拜聖王掩護分裝毒品 警破毒窟起出7種毒品、模擬槍

    三重亮點區在哪 這重磅建設最大焦點
    遇到就火拚！台中惡煞擁上膛雙槍 警「手指插護弓」防擊發
    2023/05/08 14:14

    遇到就火拚！台中惡煞擁上膛雙槍 警「手指插護弓」防擊發
    夜間偏僻處所車輛逗留有貓膩 苗警搜到毒
    2023/05/07 09:58

    夜間偏僻處所車輛逗留有貓膩 苗警搜到毒
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播