勾結業者鑽道安漏洞 新北、桃園、新竹22警圖利車主4.7億起訴

汐止警分局社后派出所董姓所長亦被控圖利車主130萬元被起訴。（資料照）

2023/05/16 16:26

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署偵辦員警收賄配合代辦業者開不實罰單鑽「道路交通管理處罰條例」漏洞案，今日依貪污治罪條例起訴新北市政府警察局19名員警、桃園2警、新竹1警，合計22警，層級最高為派出所所長，檢方統計，員警勾結業者圖利上千名車主總金額高達4億7千多萬元。

依道交條例規定，若危險駕駛或超速60公里以上，可吊扣汽車牌照6個月，不少車主因超速60公里被吊扣牌照，其中不乏瑪莎拉蒂、法拉利等名車，他們為了早日讓愛車可以合法上路，因此找上代辦業者牛居中處理。

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檢調調查，代辦業者勾結員警，瞄準實務上「吊銷」處罰效果重於「吊扣」，只要車主另因車輛未懸掛大牌、使用他牌或牌照於吊扣期間行駛於道路上，遭警方製單裁罰吊銷牌照，車主即因牌照已吊銷無從吊扣，只要繳交違規罰鍰，重新驗車申請牌照即可上路，大鑽道交條例漏洞、圖利車主。

檢調調查，從2018年起至2021年間，15名勾結業者勾結22名員警，進行不實舉發，態樣共有4種，第一是未懸掛車牌違規，二是刻意製造違規事項，如停車後再刻意拆卸牌照一面或兩面讓員警不實取締，三是車主未實際開車到舉發現場，四是代辦業者直接以簡訊或LINE，傳送車藉資料或車牌照片給員警開不實罰單。

檢方調查，員警不僅製作不實舉發，更未依規定禁止駕駛或移置保管，業者因此獲取高額代辦費，車主則可重新驗車、申領牌照重新上路。

檢方查出有2名員警收賄約1萬7000元，其餘20名員警則以圖利罪嫌論處，他們圖利車主的金額，以i Rent租車各車種平均每小時租金290元計算，每日上限2900元，6個月就高達52萬2000元，由於多名員警開了數百張不實舉發單，圖利金額總計高達4億7千多萬元。

檢方今日依貪污治罪條例中的違背職務收賄罪、刑法行使公務員登載不實罪嫌起訴2名收賄員警，同時依對於主管事務圖利、行使公務員登載不實罪嫌起訴其餘20名員警，這些員警大多是新北市警局員警，員警隸屬單位有板橋分局信義派出所、樹林分局樹林派出所、三多所、三重分局警備隊。

至於業者部分，共有15人被訴，另有一名汽車代檢廠檢驗員、因收賄包庇驗車通過被訴，加上2名白手套，全案共40人起訴。

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