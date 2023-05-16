高雄檢警一舉逮車手集團23嫌 意外再破女律師涉洩密案外案

「打詐英雄」高雄地檢署檢察官余彬誠（右）瓦解許多詐騙集團，榮獲高檢署頒發打詐有功人員，法務部長蔡清祥（左）親自頒獎表揚。（高雄地檢署提供）

2023/05/16 14:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕以世姓、李姓男子為首多達23嫌的車手集團，高雄檢方偵辦時還意外查獲李男委任的女律師涉洩漏偵查內容，被高雄地檢署分案查辦、緩起訴，承辦檢察官余彬誠立功，獲高檢署頒發打詐有功人員，法務部長蔡清祥昨頒獎表揚，全案今天偵結起訴。

起訴書指出，該車手集團由世姓男子指揮與位在柬埔寨的詐騙集團連結，幹部李男負責操控車手，張姓幹部協助指揮，調度旗下車手們提領詐款，詐騙集團主要以假投資詐騙，誆投資股票領取紅利，在LINE、微信群組招攬，再誘騙被害人匯款到人頭帳戶，統計自前年12月至去年3月間，逾73人受害報警，報請雄檢檢肅黑金及金融犯罪專組檢察官余彬誠指揮偵辦。

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檢察官余彬誠司法官46期結業，曾協助破獲國內最大宗毒咖啡包分裝場，今年高檢署主辦新世代打詐專案，他多次銜命辦案，不斷溯源成功瓦解詐騙集團，並一舉逮捕起訴23嫌，還追查被告委任女律師暗助被告，涉嫌洩密偵辦內容的案外案，榮獲高檢署頒發打詐有功人員。

據了解，雄檢追查車手集團成員手機資料，意外發現李男委任律師協助串供事證，認定該名女律將偵查內容，洩漏給非案件當事人知悉，影響刑案偵辦，但考量她無前科，犯後坦承犯行，依洩漏國防以外機密罪給予緩起訴處分，並裁處需向公庫支付65萬元。

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