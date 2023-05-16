自由日日Shoot》法官姜麗香喊冤要上訴 侯弘偉不回應

士院法官姜麗香（左）、雄院法官侯弘偉（右）２人涉暗通猥褻少年嫌犯被監院彈劾，懲戒法院下重手，均判決免職。 （資料照）

2023/05/16 05:30

〔記者溫于德、黃良傑／綜合報導〕士林地院法官姜麗香、高雄地院法官侯弘偉涉暗助猥褻少年的安置機構林姓主任，暗槓猥褻案，並將法官當成律師，給予林法律諮詢意見，懲戒法院職務法庭昨判姜、侯兩人免職，轉任（降調）原法院司法事務官。

司法官學院卅二期結業的姜麗香因採「協商方式」審理案件，被少年暱稱為「姜媽媽」。不過，懲戒法院認定姜麗香於另案侵害少年權益，姜昨天直指懲戒法院判決有誤，將提起上訴。

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姜稱少年告訴她「沒有這回事」

姜解釋，關於通報部分，被安置的少年自始至終都告訴她「沒有這回事」，是少年喝酒醉亂講，保護官、社工的回報也是如此。姜進一步強調，擔任法官以來均秉持司法良知，調查案件時，始終堅持對當事人有利不利皆應注意的規定，因此，在懲戒法院判決有嚴重誤會情況下，為了尋回司法人員根本價值，她會上訴到底。

士院回應，為因應懲戒法院判決結果，少年法庭及姜麗香即刻盤點其受理中的少年事務，以期妥適銜接並保護少年權益；另對姜決定上訴表達尊重。

另名高雄地院刑三法庭法官侯弘偉昨向關心的友人表示，自己也是看了報導才知道，對於媒體詢問，表示不便回應；高雄地院則回應表示，尚未見到判決和相關函文，無法多做任何說明。

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