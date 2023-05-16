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    自由日日Shoot》法官遭懲轉任司事官 年薪腰斬少百萬

    近三年司法官懲戒案

    近三年司法官懲戒案

    2023/05/16 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕懲戒法院職務法庭昨判涉暗槓猥褻案的士林地院法官姜麗香，以及洩漏案情給林嫌的高雄地院法官侯弘偉兩人免職，轉任（降調）原法院司法事務官，若判決確定，姜兩人將從受人尊重的法官變成「平凡公務員」，薪水立即腰斬，少了約百萬餘元，退休金更是大幅縮水。

    另外，職務法庭這項判決命姜、侯兩人轉任司法事務官，依規定將把判決送達當事人、所屬法院院長、司法院，而且所屬法院的院長是判決執行機關的執行人，應依判決執行，法界認為，可看出職務法庭有心藉此整飭司法風紀。

    司法事務官是法院召聘專精法律且另學有專精的人才擔任，如會計、土木等專業技能，須通過高考，最高職等可達薦任九職等，因可領取專業加給，平均薪資約九萬多元，算是不錯的薪資待遇。

    不過，比起資深法官月薪約十八、九萬元上下，轉任司法事務官的薪水可說是薪水立即腰斬，一年下來薪水少一百多萬元，更影響到退休金將大幅縮水。

    法界︰將法官降調 是下重手

    重要的是，法官是受人尊崇的職位，表現優秀者升官機會不少，因此，職務法庭認定姜、侯兩人違失情節重大，已不適任法官，將兩人直接降調為原法院司法事務官，法界均認為可說是下重手，且令姜、侯兩人相當難堪，依司法實務，法官若被懲戒拔掉法官職務，通常會直接退休，或辭職轉任律師，如職務法庭尚隸屬司法院時期，涉及性騷擾案的前台北高等行政法院法官陳鴻斌未轉任司法事務官，直接辦理退休。

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