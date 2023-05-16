自由日日Shoot》懲戒法庭﹕猥褻少年案不通報還洩密 1法官公然吃案 1法官教脫罪

士院法官姜麗香（左）、雄院法官侯弘偉（右）２人涉暗通猥褻少年嫌犯被監院彈劾，懲戒法院下重手，均判決免職。 （資料照）

2023/05/16 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕台東私人兒少安置機構林姓主任涉猥褻收容少年案，意外牽扯出士林地院女法官姜麗香涉暗槓猥褻案，嚴重的是，姜麗香身為法官，獲報「疑似」性侵害案而不為，如同公然吃案，還洩密給與案件無關的高雄地院法官侯弘偉，而侯竟然搖身一變如同林嫌的律師，竟提供法律諮詢、指導林嫌如何脫罪等訴訟建議，懲戒法院昨公布案情細節，兩名法官的離譜行為也因此全曝光。

少年求助 遭毆打逼寫澄清書

此案源於，士院法官姜麗香二○一七年裁定交付安置少年在台東縣安置機構輔導，二○一九年初至二○二○年八月間，少年於安置期間遭安置機構的林姓主任強制猥褻、性騷擾及傷害恐嚇，少年向伯父及社工求助，被林嫌知悉後，逼迫少年寫澄清書，少年不從遭毆打，求助但無人理會。

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兩保護官訪視 告知法官少男有傷

姜麗香從保護官處獲報，欲聯繫時任台東地院主任調查保護官的洪幸（停職中）前往瞭解，請她協助訪視，因無法聯繫上，透過友人侯弘偉找到洪幸，她訪視後不相信少年說詞，但另有兩名保護官主動與社工前往訪視，製作輔導紀錄陳送姜麗香，告知少男身上確有傷。姜麗香綜合相關意見後，未採信少年指控，出具意見書指明不贊成通報。

侯弘偉獲姜麗香告知後，原本是「路人甲」角色的他，竟陸續傳訊息給林嫌，或加以寬慰，並附和林嫌委任律師意見，提供法律諮詢意見和訴訟攻防建議，還將侯與姜麗香雙方LINE對話內容截圖傳給林嫌，使林嫌得以擬具「刑事請求調查證據狀」，請求台東地檢署檢察官調閱姜麗香製作的法官意見書及相關調查報告，最後被檢察官以洩密罪簽分偵辦，刑事雖獲檢方以罪證不足簽結，仍難逃被監察院彈劾。

涉洩密部分 監察院彈劾

懲戒法院職務法庭判決指出，只要知悉「疑似」性侵害案發生，「應」於廿四小時通報。因此，姜麗香身為法官，明知應通報而不為，無異是公然吃案。

此外，判決直指姜麗香違反性侵害犯罪防治法第十二條的保密規定，將少年遭性侵害訊息提供侯弘偉，亦將林嫌涉猥褻的調查所得資料訊息提供給侯，侯再輾轉交給林嫌，使林嫌得以在猥褻案中利用，職務法庭因此認定姜已違反少年事件處理法、兒童及少年福利與權益保障法、法官法等規定，且情節重大。

另外，職務法院昨亦公布侯弘偉和林嫌LINE的對話，證明侯確有提供林嫌法律諮詢意見和訴訟攻防建議等內容，明顯違反法官法等規定。

律師︰支持懲戒法院判決

執業律師林曜辰指出，姜麗香是資深法官，應知悉性侵害案件通報的相關規定，且不得洩密，她有「明知故犯」的嫌疑，侯弘偉所為更是令人大吃一驚，支持懲戒法院的判決結果。

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