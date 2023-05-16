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    首頁　>　社會

    基隆學生家長控狼師 藉補習對女兒上下其手

    示意圖

    示意圖

    2023/05/16 11:47

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆某知名高中的學生家長指控學校1名老師，假藉放學時為16歲女兒補習，上下其手等不軌行為，家長得知後氣沖沖跑到學校毆打狼師，並將狼師行為貼上網揭露其惡行。校方表示，事發後老師就請假，教評會也展開調查，認為有違反專業倫理，決議解聘3年不續聘，學生持續有專人輔導。

    當事家長在臉書「爆料公社」發文指控，16歲女兒就讀基隆某知名高中，上學期9月剛到學校任職的這名老師，多次在考卷上、小卡片、小紙條上告白，誇女兒很美、讓他魂牽夢縈等等。

    這名老師還主動利用下課時間幫女兒免費補習，還帶女兒到黑暗公園親親抱抱、上下其手，並私密處游移。家長並怪學校老師，發現該男老師與女兒有過於親密，曾經提醒女兒，卻沒通知過家長；還指學校想要「滅火」，大事化小。

    去年底家長忍不住氣沖沖跑到學校毆打該名老師，還鬧進派出所；家長今天清晨在臉書貼出該老師的惡行，要把事情鬧大，讓有關單位重視狼師事件，藉以保護可能的下一位受害者。

    該校校長表示，該名教師去年9月到校代課，事發後該名老師就請假等候調查，學生也在家視訊上學，經教評會調查審議認為確有違反專業倫理，決定將該名老師解聘，並報教育部國教司3年不讀任，並派專人輔導學生。

    據了解，女學生已回到學校上課，生活也都很正常、平靜，每天表現也都ok，看不出什麼異狀，學校有持續輔導，希望學生有正確價值觀，不希望事件擴大學生受到二次傷害。

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