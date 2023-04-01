賣房為由涉性騷女房仲 恐再犯 兩線三星警官遭聲押

兩線三星警官林訓毅，涉嫌性騷擾女房仲。（記者王捷翻攝）

2023/04/01 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市警察局保防科二線三星警務正林訓毅，涉嫌以賣房為由性騷擾女房仲，警方昨下午持拘票逮捕林訓毅，台南地檢署認為他有反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲請羈押；本案是女房仲的友人投訴，林以要賣前女友的房子為由，約女房仲出來喝咖啡，並說要續攤去KTV才會簽約，期間對女房仲性騷擾。

台南市警局督察室昨尚未公布懲處。林訓毅是警大六十六期畢業，曾任外勤所長，之後調任保防科職司情報蒐集，他曾毛遂自薦想去督察室，但未如願。

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女房仲的友人指出，林訓毅先依女房仲的名片加LINE好友，又打電話到房仲店面，誆稱要約女房仲去看房子，約在咖啡店見面，但是喝完咖啡還不說房子在哪，開車載她續攤去KTV唱歌，才要跟她簽約；女房仲為了業績只好陪同，席間林訓毅摟抱她的腰，女房仲嚇得急著要離開，林訓毅堅持送她去牽車，還不讓她下車。

見男店員陪同看房 傳訊騷擾

翌日，女房仲拜託男店長一同去與林訓毅會面看房子，豈料林訓毅看到男店長，掉頭就走，之後再次傳訊息騷擾女房仲，還到店裡找女房仲理論，甚至到派出所控告女房仲侵入住宅；據稱林員一進警所就表明自己的官階，要求派出所把事情處理好。

女房仲下定決心，前往永康警分局控告林涉觸犯跟蹤騷擾法，督察室也介入調查，分局昨持拘票逮捕林訓毅，移送南檢偵辦，檢察官複訊後向法院聲請羈押。

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