長期猥褻僅認定性騷 人本痛批包庇名師

人本基金會對台中市教育局的認定不滿，受害女學生也透過影片控楊師猥褻、性騷。（記者蔡淑媛攝）

2023/04/01 05:30

〔記者蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕人本基金會昨天指出，去年舉發有「補教界愛因斯坦」之稱的某明星公立高中已退休的楊姓物理名師，二十多年前先後涉及長期猥褻及性騷擾三名女學生，台中市政府教育局調查後卻僅認定是性騷擾；人本痛批教育局避重就輕、包庇資優班狼師。教育局回應，若有新事證，不排除啟動普查，如有違法，嚴懲重辦。

公立高中退休再轉進補教界

人本中部辦公室主任曾芳苑指出，該師是物理科名師，退休後仍在多所私校兼職，直到去年人本協助受害女學生舉發後，才被停聘，今年三月教育局報告出爐，三案僅成立性騷擾，他們質疑楊師長期性騷、猥褻學生，在校內早已不是秘密，但校方始終不願正式面對處理，也拒絕普查，人本在本月協助兩名受害女學生提出申復。

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3受害女學生出面 2人提申復

受害三名女學生橫跨五年，先後在楊師任職期間遭到猥褻或性騷擾，楊師利用女學生到個人辦公室問功課，或在補習班時，以關心為由，一邊講話一邊握住或撫摸女學生的手、手腕及肩膀，或趁機撫摸膝蓋、腰、大腿及臀部，若女生無明顯抗拒，就進一步碰觸身體或觸摸胸部、下體，然後發出興奮的聲音，受害女學生也透過影片控訴楊師騙她單獨補家教，藉機抱她、撫摸胸部和下體，並發出奇怪的呼吸聲。

若有新事證 中市教局不排除普查

人本要求教育局立即督促學校擴大調查，全面普查楊師任教過的學生，並承擔所有受害人的後續法律扶助及心理諮商等費用。

該校回應說，校方已受理學生提出的申復案，將在一個月內做出結論，是否普查，等調查結束後由審議小組提出建議。

中市教育局回應，此事發於一九九七年至二○○二年改隸前的某國立高中時期，等該校的調查報告送至教育局，將嚴加檢核調查過程與程序是否合乎規定，若有新事證，也將督促學校詳加調查，不排除啟動普查，如有違法，嚴懲重辦。

台中市副市長黃國榮昨在市政建設會議時，也呼籲各大學要多留意類似不對等對待與性騷擾個案，「機制要建立好」。

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