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    女上網交友「做任務投資」 慘被騙600萬元

    女子上網交友，對方謊稱要「做任務投資」，被害女子慘被騙600萬元。（刑事局提供）

    女子上網交友，對方謊稱要「做任務投資」，被害女子慘被騙600萬元。（刑事局提供）

    2023/05/11 15:57

    〔記者邱俊福／台北報導〕新北市35歲黃姓女子，日前在臉書社團認識一名男網友，雙方透過加LINE私聊，一周後對方向黃女介紹一起「做任務投資賺錢」，黃女即依循指示加入對方提供的投資網站，起初有賺錢，但她持續加碼後，無法領出款項，始知受騙，但前後已痛失600萬元。刑事局今再度提醒民眾網路交友多小心，避免上當受騙。

    刑事局表示，從事服務業的黃女，是在臉書社團「新手爸媽~家有寶貝兒」認識一名男網友，雙方加LINE私聊，兩人聊天一周後，對方向黃女介紹一起做任務賺錢，聲稱先開通LINE Pay功能，再加入在線客服，依照客服指示即可做任務賺錢。

    黃女依循指示加入一位LINE暱稱「在線客服ID」，隨即該在線客服便提供一個連結網址予黃女，黃女先以LINE Pay匯款21筆至對方指定帳戶做任務，一開始有獲金，唯經過一個半月後無法點選連結交易，待對方又提供另兩投資任務網站連結，以需儲值、支付保證金、違約金等話術要求黃女續加碼投資。

    黃女再以網銀轉帳14筆至對方指定帳戶，對方更進一步指示黃女申請其他帳號購買5筆USTD虛擬貨幣，並轉入對方指定錢包位址，直至黃女發現無法領出款項時，才驚覺受騙，共被詐走高達600萬元。

    刑事局統計，今年4月1日起至5月1日止投資詐騙案件計595件，較去年同期469件增加27.41％，呼籲民眾網路交友務必留心，而投資更應透過合法金融機構進行交易以確保權益，若遇到類似遊說投資高報酬率標的時，應詳加思考並提高警覺，避免成為詐騙集團的肥羊。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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