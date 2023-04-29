為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    被鼓吹趁早投資虛擬貨幣賺高額獲利 他險遭騙150萬

    鍾姓男子（右）被鼓吹趁早投資虛擬貨幣賺取高額獲利，幸好有行員和員警攔阻，險被騙150萬元。（圖由平鎮警方提供）

    鍾姓男子（右）被鼓吹趁早投資虛擬貨幣賺取高額獲利，幸好有行員和員警攔阻，險被騙150萬元。（圖由平鎮警方提供）

    2023/04/29 14:52

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名41歲鍾姓男子28日下午前往平鎮區環南路台灣銀行辦理匯款，由於鍾男臨櫃填單時神情慌張，且邊講電話邊填寫匯款單，面對行員的關懷提問也置之不理，行員察覺有異，立即通報員警到場協助，起初鍾男仍是深信不疑，甚至怪罪行員雞婆，妨礙他投資發財，經過員警及行員不斷的勸說，才及時成功阻詐。

    平鎮警分局宋屋派出所所長鄭榮捷今日表示，鍾男是在網路上結識一名自稱投資顧問的張姓男子，張男聲稱投資虛擬幣是未來的趨勢，可以趁早投資虛擬幣賺取高額獲利，鍾男以為自己找到發財的方法，不疑有他準備將自己積蓄投入致富。

    28日下午，鍾男在張男的陪同下，二話不說就拿著存摺及印鑑跑到銀行，準備將帳戶裡的新台幣150萬元全數投入，但在填寫匯款單時，因為神情慌張，且不斷的說電話，面對行員的關懷提問也置之不理，讓承辦的行員察覺有異，行員除了技巧性拖延時間，也趕緊通知警方到場協助，一起加入勸說鍾男的行列，除解釋詐騙集團利用「假投資」詐騙案例，也要求與張男對質，但張男在銀行外頭見員警獲報到場，早已逃之夭夭，此時鍾男才了解自己遇到詐騙，鍾男也感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住積蓄。

    警方強調，近來所攔阻最多的詐騙手法就是假投資，且詐騙集團慣用以手機或電話並利用各種話術來誘騙，對於鼓吹加入投資群組、勸誘買股、有內線可以抽股票等資訊都要反覆求證，呼籲民眾只要聽到關鍵字，如「帳戶、金錢、網銀、ATM」等，務必提高警覺，落實「一聽、二掛、三查」的步驟，不聽信來源不明的投資訊息、不加入陌生投資群組及不使用保證獲利APP或投資網站，才能守住自己的荷包。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    假冒股市名人誘投資狂削1億 OL遭詐1600萬後慘被踢出群組
    2023/04/28 16:30

    假冒股市名人誘投資狂削1億 OL遭詐1600萬後慘被踢出群組
    投資詐騙猖獗 櫃買中心提醒「三不三要」原則
    2023/04/28 11:49

    投資詐騙猖獗 櫃買中心提醒「三不三要」原則

    8分鐘竹科核心 寶山特區重磅建案登場
    2大平台下架投資詐騙廣告 近16天達221件
    2023/04/27 22:03

    2大平台下架投資詐騙廣告 近16天達221件
    冒用證交所名義 證交所:投資人服務專線不會主動致電
    2023/04/25 17:54

    冒用證交所名義 證交所:投資人服務專線不會主動致電

    煩惱母親節禮物、大餐？找他就對了！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播