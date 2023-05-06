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    癌症第四期精蟲衝腦 性侵幼齒妹讚「胸部比我老婆大」

    謝男見小詩心智有缺陷，竟對其伸出狼爪。（情境照）

    謝男見小詩心智有缺陷，竟對其伸出狼爪。（情境照）

    2023/05/06 09:58

    〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名謝姓夜市攤商罹患癌症到第四期，卻精蟲衝腦，2018年間性侵隔壁攤商的年幼女兒小詩（化名），還趁她心智有缺陷，命其傳送裸照，看完之後稱讚「胸壁比我老婆大」，回傳自己的露鳥照。小詩家人看到兩人裸照，才知小詩遭玷污，氣得提告。高等法院日前依乘機性交罪判謝男2年刑，考量雙方已和解，緩刑5年。

    判決指出，謝男在一處觀光夜市擺攤，因而結識隔壁攤商，見經常到場幫忙的小詩年幼、心智有缺陷，竟起了色心，2018年間，帶小詩到夜市旁的倉庫內，趁她不懂反抗的機會，強行摸胸和下體，事後還問「舒不舒服」。小詩回：「你不要講，外面有人會聽到，我不要理你，我要回去」。

    謝男食髓知味，用LINE叫小詩拍裸體給他看，還叫她「自己玩玩看，挖給我看」。小詩不知如何應對，只好遵循謝男指示傳送裸照，未料謝男看完之後，竟稱讚「胸部比我老婆大，我雞雞很硬」，並回傳自己的下體照。

    某日，小詩家人使用她的手機，意外發現兩人的裸照，追問之下才知謝男竟利用小詩心智缺陷性侵及誘拍裸照，氣得提告。

    謝男原本否認犯罪，還反控「是她性侵我」，惹怒士林地院一審法官，2021年依乘機性交罪重判3年8月。謝男見事態嚴重，上訴二審，並掏錢跟小詩和解。

    二審高院指出，謝男終於坦認犯行，與小詩達成和解並賠償損害，已見悔意，獲得小詩家人原諒、同意給予緩刑機會，審酌他領中度肢障身心障礙證明、有心血管疾病及氣喘、目前患有癌症第4期等一切情狀後，日前改判2年刑，緩刑5年。可上訴。

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