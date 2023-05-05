天道盟美鷹會當街擄人 金融界大佬付贖400萬救回愛子

金融界黃姓大佬之子，去年捲入美鷹會賭場400萬賭債糾紛，今年2月22日凌晨在北市信義區街頭被美鷹會吳男（圖中）當妻子的面擄走，載到林口鐵皮屋虐打。（記者鄭景議翻攝）

2023/05/05 20:13

〔記者鄭景議／台北報導〕金融界黃姓大佬之子，去年捲入天道盟美鷹會賭場400萬賭債糾紛，今年2月22日凌晨在北市信義區街頭被美鷹會吳男當妻子的面擄走，載到林口鐵皮屋虐打，直至黃姓大佬交付400萬現金贖人，吳男才把黃男載到林口捷運站丟包，信義分局警方經過多日偵辦，本月3日收網，將涉嫌擄人的劉姓、吳姓、李姓男子等5人拘提到案。

據了解，32歲的黃姓男子，父親為台灣知名商業銀行資深董事，在金融界頗有聲望，政商關係良好，黃男數年前婚禮，在某五星級飯店舉行，不少政商名流都到場祝賀。

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黃男去年引薦竹聯幫弘仁會的一名友人，到由美鷹會經營的中山區一帶賭場賭錢，沒想到該友人狂輸400萬元後跑路，賭場劉姓負責人氣急敗壞又苦尋不到人，遂找黃男算帳，黃男拒絕幫友人還賭債，劉男就要小弟吳姓、李姓男子找黃男討債。

2月22日凌晨1時許，黃男與妻子從位於信義區松隆路的住家開車出門，才剛開出去就被一旁埋伏的吳、李等人衝上前拉下車，不顧妻子尖叫呼救押上自己開的車載走，一路開往林口鐵皮屋，吳、李等人用束帶綁住雙手、口罩蒙住雙眼，在鐵皮屋內以木板等器具毆打黃男，直到黃男答應幫忙還債。

黃男父親接獲黃男妻子來電求救，也趕忙四處打電話想辦法要救出愛子，最後成功與吳男等人聯繫，雙方在電話中談妥以400萬元現金贖人，吳男拿到錢後，才將黃男載到林口捷運站丟包。

信義分局警方獲報後，組成專案小組展開調查，經連日蒐證，鎖定犯嫌身分並掌握行蹤，本月3日持搜索票、拘票，兵分多路至新北、桃園地區將吳姓主嫌等5名犯嫌拘提到案，並同步針對犯嫌住處、聚集處所等據點執行搜索，查扣證物手機6支，訊後依刑法私行拘禁、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方至犯嫌住處逮人。 （記者鄭景議翻攝）

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