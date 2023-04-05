澎湖重大擄人滋擾案 7人判刑定讞將入獄

王等7人不服高雄高分院判關，上訴駁回並將入獄。（記者鮑建信攝）

2023/04/05 07:37

〔記者鮑建信／高雄報導〕3年前澎湖發生重大滋擾案，王姓男子等15人因債務糾紛，分持鋁棒、開山刀涉嫌押人凌虐李姓男子等2人，地院僅判王要關，高等法院高雄分院卻加判6人要關，王等7人不服上訴被駁回，即將入監服刑。

判決書指出，有傷害前科主嫌王男，與李男有債務糾紛，乃於2020年8月15日深夜11點，在澎湖縣馬公市東衛里超商前，邀集蔡等10多人到場後，分別搭乘6輛轎車，前往西嶼鄉找李報復。

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隔天凌晨零時50分，王等人在外垵村發現李等2人，涉嫌分持開山刀、鋁棒、西瓜刀等兇器沿路追捕，李遭圍堵、被毆，隨即被押上車，載往白沙鄉水族館前痛毆後丟包。

李獲釋後向白沙分局報案，王等15人被依妨害自由、公然聚眾強暴脅迫等罪移送法辦，澎湖地院審理後，僅主嫌王男判刑10月要關，其餘14人均判處易科刑3月至6月不等。

檢方認為其中王男等8人涉案情節重大，地院量刑太輕上訴，高雄高分院開庭審理後，主嫌王男改判1年4月徒刑，另有6人原本處易科刑，均改判7月要關。

被判關的王等7人不服上訴，最高法院認為2審認事用法並無不妥，駁回上訴而定讞，即將入獄。

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