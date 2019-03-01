專囚友人酷刑凌虐勒贖 汐止6惡男9個月犯2案

2019-03-01 18:16

〔記者陳恩惠／台北報導〕混跡新北市汐止地區的陳姓男子等6人，先後拘禁游姓、房姓友人，灌可樂、鐵筷夾手、淋熱水凌虐，2次共要求140萬元贖金未果，傷痕累累的被害人一遭丟包、一脫逃就醫；士林地檢署日前偵結，將6男依「強盜而擄人勒贖罪」起訴。

起訴指出，陳維毅、邱起峰、王士峰、王彥喆、袁柏暘、胡皓鈞等6人經常混跡汐止地區，2017年10月12日晚間，家裡經營自助餐的游姓少東，去找經邱起峰認識的主嫌陳維毅聊天，直到翌日凌晨2點，陳、邱說身邊的大筆現金不見，認定游男偷錢，逼他交出現金。

游姓少東遭陳、邱、王姓等3男聯手毆打，但他身無分文，3男索錢未能得逞，又撂來胡、袁及王姓3男助陣、討錢，為了避免屋內人多遭鄰居察覺異狀，眾人將游男押往汐止山區的三合院，6人接續以灌可樂、球棒重擊臀部、鐵筷夾手指、西瓜刀砍次背部等方式凌虐，游男最後遭屈打成招，認了曾偷陳、邱的75萬元，願意還錢求脫身。

眾人13日清晨5點到游家的自助餐廳取款，但尚未營業無人應門，又浩浩蕩蕩地將游男押回山區繼續打，同天下午4點30分，陳、王2男再次到游家的自助餐廳找游母，實況轉播游男在山區遭其他4人凌虐的慘況，游母當場嚇得大哭，哀求放人，經討價還價後，75萬元降到60萬元成交，但游母身無現金，陳、王兩人又未得逞，同日晚上9點30分，游某因頭部外傷、前額、左耳、左肩、右背部有多處撕裂傷，四肢及胸部擦挫傷身體虛弱，被丟回游家門外。

起訴指出，2018年5月間，陳維毅的陳姓友人因案被逮，暫時無法償還積欠的50萬元賭債，要房姓友人轉告陳男，陳男認為初識房男時，對方曾向他拍胸脯說「陳某某的事就是我的事」，同年6月3日邀房男從台中北上汐止赴約，房母晚間6點抵達旅店，立刻被膠帶矇眼、捆雙手，陳男等人又開始在房的口鼻部灌可樂和水、鐵筷夾手、徒手毆打後，以滾燙熱水多此從房某的頭部淋下，逼他交出80萬元。

陳男等囚禁凌虐房男30小時後，5日凌晨命令房聯絡父親，以賭輸數百萬，尚欠80萬元為由付贖金，雙方討價還價後，房父同意6日午後在台中北屯區的速食店交款，由邱男押著房男回台中，卻因逾時抵達，沒取得贖款，只好又原車返北。

陳男等人考量已囚禁房男3天，期間遇到汐止警方臨檢，還將房男藏在旅店員工清潔走道，而房男遭澆淋熱水，全身上下連私處都燙傷，頭部鈍傷、腳趾骨折、蜂窩性組織炎，他們在7日凌晨，又將房男押到另間汽車旅館躲藏，房姓被害人趁著看守他的邱、王2男熟睡之際，掙脫繩索逃出旅館，叫計程車救醫。

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