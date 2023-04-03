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    男當街遭壓地強擄是「整人玩笑」？ 警救人逮4嫌移送法辦

    警訊後仍將許男（白衣）等4人依妨害自由罪移送新北地檢署偵辦。（記者鄭景議翻攝）

    警訊後仍將許男（白衣）等4人依妨害自由罪移送新北地檢署偵辦。（記者鄭景議翻攝）

    2023/04/03 22:16

    〔記者鄭景議／台北報導〕22歲王姓男子，今日下午2時許在新店區新和街59巷附近行走時，竟當街被4名男子強押在地後，拖進一輛轎車擄走，新店分局警方獲報後發起攔截圍捕，一小時後在新莊攔捕到4名犯嫌，救出王男，未料王男竟向警方表示他剛退伍，這只是友人間為了慶祝退伍的「整人玩笑」，警方懷疑案情不單純，仍依妨害自由罪移送4名犯嫌。

    警方調查，25歲許男為首的4人，開著黑色轎車，在新和街59巷下車衝出，將王男壓倒在地，王男被壓倒後，一度掙扎呼救，民眾見狀後報警，警方迅速抵達現場，但許男等人已經駕車開往64快速道路。

    警方得知黑車開往新莊方向，立即通知新莊分局協助，過不久新莊分局就發現黑車在新莊地區四處逃竄，在勤指中心通報攔截圍捕後，由新莊分局中港派出所在中環路二段與莊田路口攔截成功，攔獲時王男及4名犯嫌都在車上。

    未料王男到新店分局後，居然稱自己上週剛退伍，許男等人是他好友，為了給他一個退伍驚喜，才整他跟他開玩笑，但警方透過監視器畫面及目擊證人證詞研判，王男從頭到尾都在掙扎呼救，與許男等人不似好友，懷疑王男未吐實，訊後仍將許男等4人依妨害自由罪移送新北地檢署偵辦。

    警方得知黑車開往新莊方向，立即通知新莊分局協助。（記者鄭景議翻攝）

    警方得知黑車開往新莊方向，立即通知新莊分局協助。（記者鄭景議翻攝）

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