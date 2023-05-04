陳水扁保外就醫第34次展延 中監不排除命「換醫療機構」檢查

陳水扁第34次展延保外就醫獲准，延長3個月到8月4日。圖為他為了兒子到凱道總統府前遞交請願書。（資料照）

2023/05/04 22:28

首次上稿 20:06

更新時間 22:28

〔記者吳政峰／台北報導〕前總統陳水扁涉龍潭購地等弊案，判刑20年確定，執行期間疑腦部病變，2015年獲准保外就醫，經醫療團隊評估治療多時仍未痊癒，矯正署審核醫療專業意見後，4日同意第34次展延阿扁保外醫治到8月4日；至於近日上街請願等舉措，台中監獄除了先行告誡，另不排除要求他到其他醫療機構檢查，以昭公信。

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矯正署指出，中監參酌醫囑及醫院診斷書，4月20日陳報陳水扁保外醫治第34次展延案，經矯正署審核後，5月4日核定，本次展延期間為2023年5月5日到同年8月4日，展延作業是依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」所為的例行審查作業。

另外，陳水扁5月2日到總統府等機關請願的行為，涉及受刑人保外醫治期間管理事項，矯正署4日指示中監蒐集相關事證，依保外就醫相關規定檢視妥適性。中監檢視蒐集而得的資料，4日先以電話聯繫陳水扁，告誡他應注意保外醫治期間言行，近日將再派員增加訪視次數，促其注意。

矯正署強調，中監為完整了解陳水扁保外醫治期間的病況發展，未來不排除要求他到其他醫療機構進行檢查，以補充後續保外醫治展延陳報作業的審查資料，以昭公信。

至於阿扁近日為了愛子陳致中上街請願，是否違反保外就醫規定，台中監獄將另行審核，並視情況決定是否廢止其保外就醫身分。

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