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    國民黨附隨組織股權移轉中華民國 欣裕台聲請釋憲不受理

    憲法法庭裁定不受理欣裕台的釋憲案。（資料照）

    憲法法庭裁定不受理欣裕台的釋憲案。（資料照）

    2023/05/04 18:46

    〔記者吳政峰／台北報導〕不當黨產處理委員會2016年認定「欣裕台股份有限公司」是國民黨的附隨組織，命國民黨把欣裕台股權移轉中華民國所有。欣裕台不服，聲請參加訴訟，去年被最高行政法院認定要件不符予以駁回後，改聲請裁判憲法審查，但憲法法庭認為不符合受理要件，日前裁定不受理。

    黨產會認定欣裕台是國民黨附隨組織，2016年11月29日做成處分，命國民黨於處分送達次日起30日內，移轉欣裕台全部股權為中華民國所有。國民黨不服，興訟要求撤銷處分，欣裕台則聲請參加訴訟。

    但最高行政法院認為，處分是對國民黨所做，而非欣裕台，欣裕台不具「法律上利害關係」，無權獨立參加訴訟，去年裁定駁回確定。

    欣裕台不服，聲請裁判憲法審查，主張最高行的裁定，侵害其受憲法正當法律程序保障的權利，且於駁回前，未賦予它有為事實上及法律上適當完全陳述的機會，未保障訴訟權，與基本權發生衝突，自屬違憲。

    欣裕台強調，最高行對於「有利害關係之第三人」的認定及適用，違反原則性、通案性的證據法則，未能妥善照顧欣裕台及其受憲法第15條保障的生存權、財產權、營業自由及第16條保障的訴訟權，亦違憲。

    憲法法庭指出，人民聲請裁判憲法審查，如非針對確定終局裁判就法律的解釋、適用悖離憲法基本權利保障與憲法價值，而僅爭執法院認事用法所持見解者，即難謂合於聲請裁判憲法審查的法定要件。

    憲法法庭認為，欣裕台主張確定終局裁定訴訟程序違法部分，並未具體敘明有何牴觸憲法之處；關於主張確定終局裁定認定欣裕台非「有利害關係之第三人」的見解有誤部分，則是爭執法院認事用法適當與否，均與聲請裁判憲法審查的法定要件不合。

    綜上，憲法法庭認定欣裕台主張不符合憲法訴訟法的受理要件，日前以一致決裁定不受理。本案由憲法法庭第五審查庭負責，成員為審判長大法官蔡明誠、大法官張瓊文、大法官蔡宗珍。

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