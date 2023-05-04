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    影像曝光！紅牌重機、自小客路口碰撞機車斷兩截 騎士噴飛墜地亡

    紅牌大重機與自小客路口碰撞，大重機當場斷成兩截。（民眾提供）

    紅牌大重機與自小客路口碰撞，大重機當場斷成兩截。（民眾提供）

    2023/05/04 16:31

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛紅牌大重機日前行經南屯區一處路口時，與對向另輛自小客發生碰撞，因撞擊力道猛烈，除大重機當場斷成兩截，騎士也噴飛騰空一圈後重摔墜地，經送醫急救仍因傷重不幸宣告不治，而驚悚的撞擊瞬間影片今天也曝光，令人看了怵目驚心。

    這起死亡車禍發生在上月30日上午10點多，71歲盧男當時駕駛豐田自小客搭載林姓女乘客，沿南屯區向上路內側車道行駛準備左轉惠文路，另輛由27歲姚男騎乘的紅牌大重機，則是沿對方向上路往文心路方向直行，雙方在IKEA商場附近的向上路與惠文路口撞個正著。

    從今天曝光的相關影像顯示，由於撞擊力道猛烈，碰撞瞬間立即冒出陣陣白煙，除大重機斷成兩截，姚男也噴飛數公尺遠，還騰空翻了一圈後才重摔墜地，當場失去生命跡象，且因時值假日，IKEA商場周遭有不少逛街或散步民眾，眾人直擊這怵目驚心一幕，有人嚇到驚叫，也有人趕緊打電話報案。

    警方獲報趕往同時通報119救護車將姚男送醫，但姚男因傷勢過重，經搶救仍宣告不治，警方表示，兩造均無飲酒酒精反應，初判自小客轉彎時未依規定禮讓直行車，而大重機則未注意車前狀況，但確實肇因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

    警方獲報趕往處理。（民眾提供）

    警方獲報趕往處理。（民眾提供）

    警方獲報趕往處理。（民眾提供）

    警方獲報趕往處理。（民眾提供）

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