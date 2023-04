驚悚影像曝！機車高速衝對向與轎車對撞 騎士乘客噴飛慘死

2023/04/29 22:04

〔即時新聞/綜合報導〕巴西伯南布科州北塔夸里廷加(Taquaritinga do Norte)26日發生驚悚車禍,一輛雙載機車高速奔馳,過彎後疑切入對象車道,與迎面而來的轎車對撞,騎士及後座乘客當場噴飛身亡,驚悚過程全被一旁監視器錄下。

綜合外媒報導,事故發生在26日上午約9點,當時一輛機車高速行駛在北塔夸里廷加BR-104公路上往托里塔馬(Toritama)方向,結果疑似在過彎瞬間衝入對向車道,當場與轎車相撞。

請繼續往下閱讀...

從推特上流傳的畫面發現,衝擊力道之大,機車騎士及乘客瞬間噴飛,倒地不起。報導指出,警方到場時,22歲騎士及18歲乘客已明顯死亡,轎車女性駕駛則未受傷。

Acidente fatal: câmera de segurança registra colisão entre motocicleta e Jeep Renegade, na manhã desta quarta-feira (26), na BR-104, em Taquaritinga do Norte (PE). Segundo a PRF, o motociclista, de 22 anos, e o garupa, de 18, morreram no local. A motorista do carro não se feriu. pic.twitter.com/ZCPk4Wc17y