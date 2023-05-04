韓女遊高雄陳屍旅館！檢警發現男友「殺人新事證」聲押獲准

金姓韓國籍男子涉在台自由行殘殺女友，雄檢二度依殺人罪聲押。（資料照）

2023/05/04 19:57

首次上稿 12:26

更新時間 19:57 男友收押

〔記者黃佳琳／高雄報導〕31歲韓籍李姓女子到高雄自由行卻在商旅房間暴斃，檢警鎖定同行的金姓男友涉殺人重嫌，但第一次聲押金男時卻因罪證不足，被法官裁定10萬元交保；檢警鍥而不捨追查，發現金男謊話連篇，又發現李女後腦的鈍挫傷形狀與飯店房間裡查扣的高粱酒瓶相符，雄檢根據發現的殺人新事證，今天（4日）複訊後再度對金男聲押，法官晚間裁定羈押。

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韓籍李姓女子與32歲金姓男友來台自由行，上月24日返韓前一天，突然暴斃倒臥在高雄市某商旅房內地板，檢方會同法醫勘驗，發現李女顱內出血，並在地板發現2滴血漬，當場逮捕同行的金姓男友，懷疑他涉嫌行凶，27日依殺人罪向法院聲押，但法官認為罪證不明確，最後裁定10萬元交保，諭知限制出境出海及住居，要求他每週一到派出所報到。

據悉，檢警第一時間辦案受挫但仍不氣餒，經查訪後，發現金男說自己跟李女交往4年多來感情很好，只有曾經為了結婚的事吵過架，但這部分說詞卻被李女的韓國友人打臉，李女的韓國友人曾聽李女抱怨自己被金男多次家暴，還曾出示被打到鼻青臉腫的自拍照給友人看。

此外，李女後腦出現的鈍傷，法醫也清楚表達不可能是跌倒所造成，經比對當時在旅館房間內的證物，發現李女後腦的致命傷與查扣到的高粱酒瓶外形相符；據了解，李女遇害前，房間內曾傳出激烈的碰撞聲，疑似想要對外求援，這部分證據也納入新發現的事證。

雄檢今天上午二度複訊金男，但金男對案情仍避重就輕，檢方根據發現的殺人新事證，複訊後再度對金男聲押。高雄地院傍晚5點開庭，法官認為金男涉犯殺人重罪且有串證、逃亡之虞，裁定羈押。

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