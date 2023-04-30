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    韓女暴斃後被託運回韓關鍵行李箱 男友哥哥帶來台灣交高雄檢警

    韓女在商旅暴斃後被託運回韓的關鍵行李箱，由男友哥哥帶來台灣交高雄檢警採鑑送驗。（記者黃良傑攝）

    韓女在商旅暴斃後被託運回韓的關鍵行李箱，由男友哥哥帶來台灣交高雄檢警採鑑送驗。（記者黃良傑攝）

    2023/04/30 12:52

    〔記者黃良傑／高雄報導〕韓籍女子高雄自由行商旅房間暴斃案，關鍵行李箱今傳已由死者男友金嫌的哥哥自韓國帶來台灣，交由專案人員檢查鑑識，檢警也查扣金男的行李箱，將一同送往鑑識中心，化驗有無血跡反應，以及採集微物證據，全案目前仍陷膠著，死者已火化由悲傷的家屬陪伴帶回韓國。

    據了解，來台自由行的李女於4月24日下午2點宣告死亡，檢警判定為非自然死亡，25日法醫初步相驗，發現死者左手腕、手肘等處有瘀青，但都不是致命傷，必須解剖複驗，原訂25日返回韓國的金男，需配合高雄檢警調查，便將死者的行李箱，託交同行韓國友人到機場寄回，但此舉被檢警起疑，懷疑有湮滅證據之虞，向法官聲請羈押金男。

    因李女猝死的房間待進一步採鑑，金男改住其他房間，27日解剖複驗死者後，懷疑李女可能受鈍器或近距撞牆傷害，積極展開鑑識和偵查作為，把金男暫列入命案嫌疑人，由於死者房間內未尋獲「兇器」，得知金男託同行友人將死者行李箱，帶離商旅託運回韓國，反引發檢警人員起疑。

    雄檢擔心有滅證、串供之虞，向法院聲請羈押金男，最後裁定10萬元交保，諭知限制出境出海及住居，並每週一定期報到；檢警除加強商旅房間內牆壁、地板的採鑑，尋找可能的撞擊點，並積極找尋可以當「兇器」的鈍器，目前均無重大突破。

    檢警把運回韓國的死者行李箱列為重要證物，金男通知哥哥將運回韓國的死者行李箱，親自帶到台灣交給檢警鑑驗，以釐清案情，據了解，並無重大發現，金男、李女的行李箱已遭查扣，本週將送往鑑識中心進一步採驗、調查。

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