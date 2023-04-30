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    詭！韓女暴斃高雄某商旅 男友已提早將行李箱寄回韓國

    韓女偕男友來台暴斃高雄某商旅未尋獲兇器，男友行李提早寄回韓國，高雄地檢署懷疑死因不單純，聲押金姓男友。（資料照）

    韓女偕男友來台暴斃高雄某商旅未尋獲兇器，男友行李提早寄回韓國，高雄地檢署懷疑死因不單純，聲押金姓男友。（資料照）

    2023/04/30 00:26

    〔記者黃良傑／高雄報導〕韓籍李姓女子與男友來台自由行，入住高市某商旅，返韓前一天，李女突然暴斃死在房內地板，雄檢複驗發現顱內出血，並在地板發現2滴血漬，當場將金姓男友逮捕，懷疑他涉嫌殺害女友，金矢口否認，現場未查獲兇器，檢方查出金男半夜醒來，見女友躺在地板，竟未叫醒或抱到床上睡，不合常理，懷疑金男涉嫌殺害女友。

    法院裁定金男10萬元交保，認為關鍵證據已及時保全，金男是外籍人士，限制住居家，並限制出境出海8個月即可，每周一中午以前，必須向高雄市新興警分局報到。

    據了解，金男否認殺害同居4年半的女友，供稱當時2人都有醉意，他倒床睡著，半夜曾醒來上廁所，見女友躺在地板，以為她喝醉了，繼續讓她躺地板睡覺，他又回床上睡覺，隔天醒來，發現女友還在地板上不動，竟沒有呼吸心跳，他趕緊向櫃檯服務人員求助，雖已通報警、消但為時已晚。

    因死者無明顯外傷，缺少定罪的直接證據，警方再度勘查房間，並未找到可疑撞擊點，只在房間地上找到2點血漬，加上法醫認為死者傷勢不像跌倒造成，較像遭鈍器或短距離撞牆所傷，金男供稱行李早一天寄回韓國，檢察官將設法追查行李箱內的物品，以釐清案情。

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