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    中市兒虐通報創新高 議員：去年平均每天17件

    中市議員林祈烽（左）、施志昌等揭盧秀燕執政4年，兒虐通報創新高，去年平均每天17件。（記者蘇孟娟攝）

    中市議員林祈烽（左）、施志昌等揭盧秀燕執政4年，兒虐通報創新高，去年平均每天17件。（記者蘇孟娟攝）

    2023/05/01 17:26

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員林祈烽、施志昌和鄭功進3人在議會民政業務質詢時指出，台中市長盧秀燕執政4年來，兒虐通報案數創新高，去年已突破6千件，通報6368件，平均1天就有17件的通報記錄；另在幼兒園、托嬰中心等收托機構和居家托育違反「兒少權法」的通報件數，去年也激增到205件，比前年多出123件，打臉盧秀燕「兒虐零容忍」口號。

    林祈烽說，台中市兒少保護通報案件一直居高不下，根據衛福部的資料，2019年通報5099件，2020年5471件，2021年5138件，但到去年2022年激增到6368件，通報數創新高，更平均一天就有17.45件的通報記錄，盧秀燕4年任內的兒少保護通報總案件，合計竟然高達2萬2076件，是非常可怕、恐怖的數字。

    林祈烽指出，另台中市的幼兒園、托嬰中心和居家托育違反「兒童及少年福利與權益保障權法」的通報調查件數，去年更呈現爆炸性的倍增，根據台中市家防中心統計，2019年這3處的通報調查件數有78件，2020年91件，2021年82件，到了去年2022年，翻倍到205件，「盧市長真的有在關心台中市的兒虐問題嗎？」。

    3位議員批評，前3年的通報案件未破百件，去年通報調查案卻一口氣膨脹翻倍到205件，裁罰成立案也高達100件、44人，近5成的比例實在高的嚇人，來自收托機構和居家托育都發生嚴重問題，從數據看來市府卻束手無策。

    林祈烽指出，之前盧秀燕強調打擊兒虐的決心，也說，不要因個案汙衊台中是兒虐之都，但中市一天平均17.45件的兒虐通報記錄，還能說是個案嗎，根本打臉盧秀燕「兒虐零容忍」的口號假象。

    台中市副市長王育敏指出，兒虐數字增加包括實質發生案件增加，另一種情況是黑數檯面化，過去未能通報的被通報，可以讓市府的社工提供協助；王育敏說，她長期投入兒少領域，兒虐增加不是只有台中的現象，投入很多資源做兒少保護，但全國的數字還是呈現成長的情況，這涉及現在的家庭形態，包括家庭壓力大、婚姻結構不穩定、離婚率偏高，都是原因之一，台中市目前持續增加社工數，協助兒虐防範及協助。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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