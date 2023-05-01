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    韓女高雄暴斃！男友交保今早首度報到 關鍵行李箱送採驗

    韓女高雄自由行暴斃，同行的金姓男友（左二）列嫌犯今報到，關鍵行李箱送鑑識中心採驗。（記者黃良傑攝）

    韓女高雄自由行暴斃，同行的金姓男友（左二）列嫌犯今報到，關鍵行李箱送鑑識中心採驗。（記者黃良傑攝）

    2023/05/01 08:49

    相關新聞請見：

    韓女暴斃後關鍵行李箱被託運回韓 男友哥哥帶來台灣交檢警

    〔記者黃良傑／高雄報導〕31歲韓籍李姓女子高雄自由行卻在商旅房間暴斃，死者韓籍32歲金姓男友被高雄地檢署列為涉嫌人，交保後今天（1日）上午7點26分由哥哥和律師陪同前往，首次到高雄市新興警分局前金分駐所報到，他過程不發一語，由於金嫌將死者行李箱先託運寄回韓國，哥哥29日專程搭機帶行李箱來台交給檢調，關鍵行李箱和暫扣的金男行李箱今天都將送至鑑識中心採驗。

    死者的行李箱29日由金男的哥哥，自韓國仁川機場搭機專程送回台灣，交由檢警勘驗，死者李女的行李箱，輾轉又回台灣，據了解，初步檢視，行李箱內並無「鈍器」類物品，只是一些衣物、化妝包等物，檢警將採鑑微物證據和血跡反應，以釐清案情哥哥深信弟弟沒有殺人，也為他找來律師維護權益。

    全案目前陷入膠著，死者已火化，由死者的弟弟陪伴帶回韓國，據了解，來台自由行的李女於4月24日下午2點宣告死亡，檢警判定為非自然死亡，25日法醫初步相驗，發現死者右手腕、手肘等處有瘀青，但非致命傷，必須解剖複驗，原訂25日返回韓國的曾男，需配合高雄檢警調查，便將死者的行李箱，託交同行韓國友人到機場寄回，但此舉被檢警起疑，懷疑有湮滅證據之虞，向法官聲請羈押金男。

    4月27日法醫解剖複驗死者後，懷疑李女可能受鈍器或近距撞牆傷害，積極展開鑑識和偵查作為，把金男暫列入命案嫌疑人，由於死者房間內未尋獲「兇器」，得知金男託同行友人將死者行李箱，帶離商旅託運回韓國，反引發檢警人員起疑。

    雄檢擔心有滅證、串供之虞，向法院聲請羈押金男，最後裁定10萬元交保，諭知限制出境出海及住居，並每週一定期報到，檢警除加強商旅房間內牆壁、地板的採鑑，尋找可能的撞擊點，並積極找尋可以當「兇器」的鈍器，目前均無重大突破。

    韓女高雄自由行暴斃，同行的金姓男友（左）列嫌犯今報到，關鍵行李箱送鑑識中心採驗。（記者黃良傑攝）

    韓女高雄自由行暴斃，同行的金姓男友（左）列嫌犯今報到，關鍵行李箱送鑑識中心採驗。（記者黃良傑攝）

    韓女高雄自由行暴斃案，同行的金姓男友（右一）列嫌犯今天上午報到，關鍵行李箱送鑑識中心採驗。（記者黃良傑攝）

    韓女高雄自由行暴斃案，同行的金姓男友（右一）列嫌犯今天上午報到，關鍵行李箱送鑑識中心採驗。（記者黃良傑攝）

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