外送員對女童伸鹹豬手掀裙、摸下體 判刑3月

外送員對女童伸鹹豬手掀裙、摸下體，被橋頭地方法院判刑3月。示意圖。（記者陳文嬋攝）

2023/04/30 17:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1名知名平台外送員前往一處店家取餐，趁10歲女童交付餐點之際，突然伸出鹹豬手，掀起女童裙子後，觸摸女童下體得逞，嚇壞女童造成心理受創，整個過程監視器全都錄，母親報警逮人送辦。橋頭地方法院審結，依成年人故意對兒童犯性騷擾防治法第25條第1項性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

判決書指出，29歲男子為知名外送平台的外送員，去年6月19日晚間8時21分許，前往高雄市1處住處兼營業處所取餐時，明知10歲女童是未滿12歲兒童，竟意圖性騷擾，趁女童交付餐點不及抗拒之際，突然伸手掀開女童裙子，並觸摸女童下體得逞，女童嚇壞求助母親報警抓人，警方據報調閱監視器畫面，循線將男子帶回警局偵辦，警訊後將他依性騷擾罪嫌送辦。

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橋頭地院審理該案，以10歲女童案發時身高約120公分，從外觀上可看出是兒童，女童母親也出庭作證，指控男子明知女童是未滿12歲兒童，竟基於性騷擾意圖，趁女童不及防備之際，掀起女童裙子，並趁機觸摸女童下體，自足以引起女童嫌惡而破壞女童有關性之平和狀態。

女童母親當庭指控男子所為違反兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、性騷擾防治法第25條第1項成年人故意對兒童意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其身體隱私處行為罪，並應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑。

男子也當庭坦承犯行不諱，稱與母女童於警偵及法院審理證述大致相符，並有現場監視器畫面、知名外送平台取餐明細為憑，足以認定男子自白與事實相符，應可採信堪認罪嫌，全案事證明確，應依法論科。

判決書指出，男子為逞一己私慾，竟乘女童不及抗拒之際，觸摸身體隱私處，顯未尊重他人身體自主權，並造成女童心理受創及陰影，但念及男子犯後坦承犯行，且無犯罪前科紀錄，兼衡高職畢業，從事餐點外送員，月薪約3萬元，依成年人對兒童犯性騷擾防治法第25條第1項，量處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

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