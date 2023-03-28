鹹豬手摸女助理3次 色醫賠110萬換免關

牙醫鹹豬手示意圖

2023/03/28 05:30

有性騷史 緩刑才期滿

〔記者王俊忠／台南報導〕蕭姓男牙醫先前曾有性騷擾診所女助理前科，被判刑七月、緩刑二年，緩刑期滿後仍不知悔改，再對診所另名女助理伸鹹豬手摸「腰、下腹、手」騷擾三次，女方氣得不幹了並報警控牙醫師性騷擾；不料蕭反誣告女助理偷錢。台南地院開庭時，蕭才認罪並賠償一一○萬元換取與受害女助理調解，法官以三個性騷擾罪各判蕭男七月徒刑、一個誣告罪七月徒刑，合併應執行一年二月徒刑。

法官說，蕭男一再對女助理性騷擾，固有不當，但在一審認罪並賠償受害女助理一一○萬元，有彌補受害人的具體表現，女助理表明不撤回告訴、但對刑度沒有意見，法官認為蕭男應有所警惕，宜讓他有機會能改過遷善，但綜合評估後尚無入監服刑的必要，所以諭知蕭男緩刑四年、緩刑期間付保護管束，並須參加八場次法治教育。但蕭男如果再次違法且情節重大，檢方仍得聲請法院撤銷緩刑宣告。

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又對另名女助理下手

檢方調查，年過半百的蕭姓牙醫師在南台灣開設牙醫診所，曾犯性騷擾等罪，在一審審理勉為認罪，法官合併判他七月徒刑、緩刑二年。蕭醫師緩刑期滿，依舊死性不改，再對診所另位女助理性騷擾，前後有三次伸出鹹豬手。

女不撤告、刑度沒意見

二○二一年五月間，蕭男在診所內指示女助理煮紅茶，利用兩人獨處機會，把左手放在女方左後腰並滑到右後腰部；同年六月，在診所尚未開門營業時，蕭男要求女助理幫他擦臉與保養臉，趁機把手放在女方下腹部三至五秒、並對女方稱「生理期狀況如何及變瘦等話術」，再性騷擾得逞。同年八月，蕭男又利用診所尚未營業之際，要求女助理幫他修指甲，蕭再用手撫摸女方右手，女助理隨即甩掉男牙醫的手，蕭男仍要求女方要修完指甲，第三度性騷擾。當天下午，女助理未再到診所上班，變相自願離職，與家人討論後隔天即到警局報案提告。

醫又緩刑 須參加法治教育

女助理提告後，蕭男竟委請不知情的律師寄涉嫌竊盜的存證信函給女助理、指女助理有兩次在診所三樓打掃時偷取其所有財物共六千元，並在二○二一年十二月向台南地檢署提告、誣指女助理涉竊盜錢財（檢方對女助理不起訴處分），蕭男因此再加一條誣告罪。

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