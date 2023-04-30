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    丈夫酒駕、車主妻坐副駕未禁駛 連坐罰6萬吊扣牌照2年

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2023/04/30 17:14

    〔記者王定傳／新北報導〕去年4月間，邱姓男子酒駕開車載著其妻吳女行經桃園市大溪區時被攔，警方除依公共危險將邱男送辦外，同時依道路交通管理處罰條例舉發車主吳女，她因明知邱男酒駕而未禁駛被罰6萬元並吊扣汽車牌照，吳女不服提出行政訴訟，新北地院法官判定吳女確實明知邱男酒駕而未禁駛，但裁決機關開罰了2次「吊扣汽車牌照24個月」，因此判撤銷1次。

    本案發生於去年4月9日晚間7時許，邱男駕車載著吳女行經大溪埔頂路二段時，被現場執行專案取締酒駕勤務的警員發現形跡可疑而予以攔停，邱男酒測值高達0.49毫克，被依公共危險罪送辦。

    警方同時也認為，吳女有違反道交條例「汽車所有人明知駕駛人酒精濃度超過規定標準（0.4-0.55）而不禁駛」行為，予以舉發，新北市政府交通事件裁決處裁處罰鍰6萬元並吊扣汽車牌照24個月。

    吳女不服提出行政訴訟聲稱，她不知道丈夫有酒駕行為；但裁決處指出，依據員警報告，邱男盤查過程已顯有酒容且全身散發濃厚酒氣，吳女與邱男待在汽車內2小時，卻聲稱不知情，屬臨訟卸責之詞。

    法官也認為，吳女就坐在副駕駛座上，在密閉空間內與邱男共處2小時，能輕易察覺邱男有散發酒氣、面顯酒容等酒後身體反應，判定她「明知」邱男酒駕卻未禁駛，但由於裁決處開罰2次吊扣汽車牌照24個月，加起來變成吊扣汽車牌照48個月，因此撤銷其中1次吊扣汽車牌照處分。

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