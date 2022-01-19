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    首頁　>　社會

    車別亂借！朋友借車酒駕被逮 車主險連坐挨罰

    近來尾牙旺季，埔里警分局加強取締酒駕，呼籲民眾勿引身試法。（埔里分局提供）

    近來尾牙旺季，埔里警分局加強取締酒駕，呼籲民眾勿引身試法。（埔里分局提供）

    2022/01/19 20:25

    〔記者佟振國／南投報導〕車子別隨便借人！最近尾牙旺季，南投縣埔里鎮警分局加強取締酒駕，攔獲林姓男子騎機車闖紅燈、逆向、未戴安全帽，更嚴重還有酒駕行為，林男向友人借騎的機車也一度被扣，車主還得親赴警局證明自己與林男酒駕無關，自己沒酒駕，卻差點遭連累受罰。

    埔里分局指出，日前員警執行巡邏勤務，在埔里鎮中山路3段、蘭陽街口，發現林姓男子騎機車闖紅燈、逆向且未戴安全帽，當場攔停，即聞到林男身上有濃濃酒味，酒測值超標，當場依公共危險罪嫌逮捕扣車。

    但林姓男子所騎的機車是向朋友借來的，白天工作時已飲用含酒精成份飲料，又騎機車到附近購買晚餐，遭警方攔查，除了吃上公共危險官司，依道路交通管理處罰條例處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，損友酒駕也險害朋友的機車被扣，車主還得赴警局說明證明與林男酒駕無關。

    警方表示，道路交通管理處罰條例35條第7項，汽機車所有人明知駕駛人有飲酒情形而不禁止駕駛，除吊扣汽機車牌照3個月，機車車主處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車車主處3萬元以上12萬元以下罰鍰，自己雖未酒駕，但也可能連累受罰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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