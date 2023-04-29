酒駕又煞車失靈！桃園大溪小貨車逆向暴衝 連撞6車翻覆釀8傷

桃園市大溪區一輛小貨車疑煞車失靈，加上駕駛酒駕，跨越車道逆向行駛，連撞6車後翻覆。（記者李容萍翻攝）

2023/04/29 18:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區桃59—1鄉道（內柵往頭寮道路），今（29）日下午2點20分發生嚴重追撞事故，一輛小貨車轉彎時疑因煞車失靈，跨越車道逆向行駛，連環追撞前方下坡停等紅燈的5輛轎車後，再波及對向1輛轎車，肇事小貨車四輪朝天翻覆，現場一片狼藉，計有7車受損及8人受傷送醫，所幸均為輕傷，郭姓小貨車駕駛酒測值0.23毫克，警方依公共危險罪嫌送辦，並釐清車禍原因。

被撞的乘客心有餘悸表示，當時聽見後方傳來煞車巨響，接著就被一路撞上，根本不清楚後方發生什麼事；另外對向被撞轎車駕駛也說，當時看見小貨車轉彎失控跨越雙黃線，疑似為了閃避又切回車道，結果煞車不及追撞前車。

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桃園市消防局第四大隊圳頂分隊獲報，由消防人員將8名傷者送往國軍桃園總醫院救治，所幸8人均意識清醒，其中，郭姓小貨車駕駛頭暈，其他傷者包括游男（33歲）肩膀疼痛，薛男（32歲）下巴擦傷，彭男（26歲）左額頭擦傷，謝女（26歲）頭暈、右手腕疼痛；陳女（60歲）右手肘疼痛，游女（28歲）頸部及右上腹部疼痛，尤女（25歲）左膝蓋及左手腕擦傷。

警方初步調查，郭姓小貨車駕駛（51歲）經員警酒測，酒測值每公升0.23毫克，全案依公共危險罪嫌送辦，並釐清車禍發生原因。

小貨車疑似煞車失靈加上駕駛酒駕，連撞6車後翻覆。（記者李容萍翻攝）

桃園市大溪區桃59—1線鄉道發生嚴重車禍。（記者李容萍翻攝）

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