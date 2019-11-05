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明知駕駛人酒駕 車主共乘跟酒駕者罰一樣重

中市警方最近提升抓酒駕強度，籲民眾勿心存僥倖。（記者許國楨翻攝）

中市警方最近提升抓酒駕強度，籲民眾勿心存僥倖。（記者許國楨翻攝）

2019-11-05 14:30:24

［記者許國楨／台中報導〕酒駕新法今年7月上路，除加重罰則也增訂同車乘客連坐處罰規定，但許多民眾可能不知道，若車主明知汽機車駕駛人有酒駕情形，仍乘坐同行，車主則與酒駕者處1.5萬到12萬元相同罰鍰，並吊扣牌照3個月，尤其氣候轉涼正值進補時節，警方除持續提升酒駕執法強度，也呼籲民眾切勿存有僥倖心理。

7月1日酒駕新制上路，新法修正後對行政罰及刑責都有加重，除汽機車駕駛人拒測罰款從9萬提高到18萬，更新增同車乘客連坐處罰規定，只要汽機車駕駛人酒測超標，對於年滿18歲的同車乘客可罰600元至3000元罰鍰，但排除70歲以上、心智障礙、或搭乘計程車、公車等運輸業乘客的處罰。

根據台中市警局交通大隊表示，新法實施到上月底為止，全市共取締汽機車乘客連坐罰總計221件，其中9件為車主兼乘客身分，因此這9位車主被依《道路交通管理處罰條例》第35條7項規定，「汽機車所有人明知汽機車駕駛人有酒駕情形而不禁止駕駛者，需與酒駕駕駛人處相同罰則，並吊扣牌照3個月」。

交通大隊說，酒駕加重罰則增訂乘客連坐罰規定，但很多民眾卻不知酒駕乘客中，若有該車車主，就不是同車乘客600元到3000元罰款，必須面對是與酒駕者相同的罰款，換言之機車酒駕依酒精濃度，處1.5萬到9萬元罰款，汽車則處3萬元到12萬元罰款，車主罰款與酒駕者相同。

尤其漸入秋冬氣候轉涼，正值冬令進補時節，民眾常前往含酒料理的麻油雞、燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐店面食用進補，並飲酒助興，提高駕駛人酒後駕車機會，致酒駕肇事增加，市警局也將持續提升酒駕執法強度，針對易飲酒處所周遭路段及易肇事路段，實施封閉式的路檢勤務強化執法強度與密度，有效遏止酒駕案件發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方表示，被醉駕駛搭載要連坐，若車主也同車與酒駕者罰一樣重。（記者許國楨翻攝）

警方表示，被醉駕駛搭載要連坐，若車主也同車與酒駕者罰一樣重。（記者許國楨翻攝）

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