2警酒駕 中市二分局長「連坐」調職懲處

2019-10-22 16:23

〔記者張瑞楨、陳建志／台中報導〕台中市警局今天收到二分局局長高誌良，與太平分局長蔡元戎職務對調的人事命令，預計今天下午正式發佈，至於調職之因，據指出，是二分局的兩名員警，開車上班時被警局「自檢」發現有酒精反應，兩名員警都宣稱是前一天夜間喝酒後入睡，翌日酒精尚未全部代謝，高誌良目前開會中，不方便受訪，中市警局人事室主任許健基則惋惜說，高誌良的表現優異，深獲長官肯定，調職並非他個人因素，而是受下屬酒駕牽連，相當的可惜。

高誌良是警察大學行政警察學系第55期畢業、警大警察政策研究所碩士，曾任台北市政府警察局督察室督察、警政署秘書室科長、台中市政府警察局和平分局與清水分局的分局長，他在二分局任內，轄區治安狀況穩定，今年的228假期，他還曾針對防杜鬥毆暴力等危害治安的現象，親自率領員警執行威力掃蕩與擴大臨檢勤務，並邀請18家營業場所負責人座談。

市警局人事室主任許健基表示，分局長調動是內政部權責，今天收到內政部公文，由部長徐國勇核定，高誌良與蔡元戎職務對調，至於調動原因，市警局指出，是兩名員警酒駕，開車來上班時，被警局「自檢」（自我檢查）酒測，發現有酒精反應，且兩名員警是開車來上班，經調閱監視器查證屬實，依法函送法辦，分局長高誌良受連帶的調職處分，此一調職的人事命令，預計今天下午或傍晚發佈。

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