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軍人酒駕累犯撞死人最重判無期 立院三讀通過

立法院院會今天三讀通過「陸海空軍刑法部分條文修正案」，現役軍人若酒駕於5年內再犯且致人於死，最重處無期徒刑，醉駕公務或軍用車加重刑度，圖為立法院副院長蔡其昌宣讀法案通過敲槌。（記者塗建榮攝）

立法院院會今天三讀通過「陸海空軍刑法部分條文修正案」，現役軍人若酒駕於5年內再犯且致人於死，最重處無期徒刑，醉駕公務或軍用車加重刑度，圖為立法院副院長蔡其昌宣讀法案通過敲槌。（記者塗建榮攝）

2019-11-05 09:21:52

〔記者謝君臨／台北報導〕配合今年5月已三讀通過的「刑法」酒駕修法，立法院院會今天三讀通過「陸海空軍刑法部分條文修正案」，現役軍人若酒駕於5年內再犯且致人於死，最重處無期徒刑，醉駕公務或軍用車加重刑度；另，若以廣播電視、網路等散布軍事上的謠言或不實訊息，也加重刑度，最重可處4年6月徒刑或45萬元罰金。

修正前「陸海空軍刑法」僅規定，酒駕者可處2年以下有期徒刑，併科30萬元以下罰金，若是致人於死者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，致重傷者可處1年以上、7年以下有期徒刑。今日三讀條文則針對再犯者增訂罰則。

本次修法重點有二，一是配合「刑法」第185之3條酒駕修法，提高軍人酒駕累犯刑度，另一則為防堵假訊息，若軍人透過網路等媒介，散布軍事相關謠言或不實資訊，也加重刑度。

三讀通過第54條條文增訂，現役軍人曾犯酒駕，經有罪判決或緩起訴處分確定，於5年內再犯因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑；這部分的刑度與一般民眾相同。若是駕駛公務或軍用動力交通工具犯酒駕或毒駕等罪，得加重其刑至2分之1。

三讀通過第72條條文指出，現役軍人意圖散布於眾，捏造或傳述關於軍事上的謠言或不實訊息者，處3年以下徒刑、拘役或30萬元以下罰金；本次修法僅加入加入「傳述」、「不實訊息」文字。同條文另增訂，若散布的方式是利用廣播電視、電子通訊、網路或其他傳播工具，得加重其刑至2分之1。

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