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酒駕拒檢 他騎機車逃上高架上演「玩命關頭」
2019-10-27 15:33:44
〔記者徐聖倫／新北報導〕31歲奚姓男子26日晚間11時許酒駕騎車行經新北市板橋大觀路，巡邏警方見其有異上前盤查，不料奚男拒檢逃逸，還將機車騎上台65快速道路，最終奚男逃逸9公里，在新莊自撞落網，奚男的酒測值經測達到0.47，奚男另也承認自己不但喝酒還有吸毒。
據了解，奚男平時在工地做工為生，週六休假的他先是在自家施用毒品，接著又跑到三重與友人喝酒作樂，從白天喝到深夜，奚男向警稱他一共喝了4瓶米酒，晚間11時許聚會結束後，奚男帶著僥倖的心理，決定自行騎車返家。
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奚南行經板橋大觀路、板城路口時，被巡邏警方注意到他騎車搖晃的身影，正當警方上前準備盤查，奚男自知酒測必定超標，遂直接油門催滿落跑，直接違規騎上台65快速道路逃往新莊，下匝道後，奚男也不斷鑽小巷要擺脫警方追趕，最終在新樹路自撞路邊2輛轎車後停下，遭警逮捕並帶回問訊。
奚男向警供稱，當時一見到警方心裡想的就是酒測一定不過，還要吃上高額的酒駕罰單，所以決定逃跑，但這下子奚男不但要吃上酒駕罰單，逃跑期間闖紅燈、違規上快速道路等，罰單加一加最少也要繳25000元，還要被依公共危險罪嫌移送法辦。另奚男是否有吸毒，將待驗尿結果出爐再行釐清。