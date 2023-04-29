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    鋰電池燃燒險釀火災 桃園消防局提醒這3點

    桃園平鎮民宅使用的鋰電池突然燃燒，險釀火災。（記者李容萍翻攝）

    桃園平鎮民宅使用的鋰電池突然燃燒，險釀火災。（記者李容萍翻攝）

    2023/04/29 18:49

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區一處民宅，昨（28）日下午發生鋰電池燃燒事故，消防局第四大隊復旦消防分隊獲報後，第一時間派遣人車趕往現場，見民眾已初步控制火勢，後續消防隊接手灑水降溫，將鋰電池火勢徹底撲滅，所幸未造成人員傷亡及其他財物損失。

    據了解，該鋰電池為民眾二手收購而來，主要為移動式冷氣供電使用，平時無特殊使用習慣；而鋰電池是一種被廣泛應用的可充電電池，通常用於手機、筆記型電腦、無人機等電子產品中，但如果不當使用或處理，可能會有引起火災或爆炸的風險，一旦發生鋰電池燃燒事故，應立即撤離該區域，並立即撥打119交由當地消防單位進行處理。

    消防局第四大隊大隊長郭百倫提醒，民眾在使用或儲存鋰電池時，應嚴格遵守相關安全規定，並了解如何正確使用鋰電池，以避免類似事件的發生，建議消費者選購鋰電池產品，應注意優先考慮品質和品牌信譽，避免買到不合格產品；在使用鋰電池時應該嚴格遵守相關的使用和充電規定，避免過度使用或過度充電；以及如果發現鋰電池出現異常現象，如發熱、漏液、變形等，應立即停止使用，避免繼續使用導致更嚴重的事故發生。

    二手鋰電池突然燃燒，消防人員到場滅火。（記者李容萍翻攝）

    二手鋰電池突然燃燒，消防人員到場滅火。（記者李容萍翻攝）

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