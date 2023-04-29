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    88槍擊案》做案機車曾文溪尋獲 犯案衝鋒槍持續搜尋

    學甲88槍槍手孔祥志騎乘的作案機車被打撈上岸，長滿蚵殼。（警方提供）

    學甲88槍槍手孔祥志騎乘的作案機車被打撈上岸，長滿蚵殼。（警方提供）

    2023/04/29 12:59

    〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲88槍槍手孔祥志騎乘的做案機車找到了，台南市警察局專案小組昨天（28日）下午終於在台南西港溪埔寮段的曾文溪內打撈上案，犯案的衝鋒槍也是被孔祥志丟到曾文溪內滅證，警方持續搜尋。

    孔祥志犯下學甲88槍槍擊案後，騎乘做案機車經過曾文溪西港大橋往溪埔寮後就消失，當時警方研判他丟棄機車到溪內，如今找到機車證實研判正確。

    88槍主嫌「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志從中國押解返台歸案後，台南檢警專案小組為能確實釐清案情及相關犯案過程，多次借提犯嫌至曾文溪指認棄置做案車輛地點。

    專案小組委請南市消防局義消特搜中隊、海軍水下作業大隊等單位協助派員搜索河道，惟因曾文溪底泥沙混濁，能見度幾乎為零，在多次搜尋打撈後仍無所獲。

    專案小組仍不放棄，經聯繫海洋委員會海巡署艦隊分署，支援側掃聲納系統協助測繪定位，昨天執行探測打撈任務，終在曾文溪附近河道中偵測到機車形狀之物體，經海巡署、南市義消等單位派遣潛水人員協助確認後，順利將該做案車輛打撈上岸。

    專案小組經初步檢視車型確與孔嫌犯案時所騎乘車輛相符，後續將再追查機車來源，釐清有無其他共犯。

    孔祥志當時將做案機車推入曾文溪內滅證外，身上用羽毛球拍套子裝的犯案衝鋒槍在走路10分鐘後，再把衝鋒槍丟入曾文溪滅證；警方目前持續搜尋打撈中。

    台南市警察局局長廖宗山肯定專案小組鍥而不捨、深入追查的精神，並特別感謝海巡署艦隊分署、南市消防局義消夥伴及海軍弟兄協助，終於順利將做案車輛打撈上岸，後續將搜尋丟棄槍枝下落，以完整呈現犯案過程與證據。

    學甲88槍作案機車被帶回學甲分局採證。（警方提供）

    學甲88槍作案機車被帶回學甲分局採證。（警方提供）

    台南學甲88槍槍手孔祥志騎乘的作案機車，在曾文溪內找到，打撈上岸。（警方提供）

    台南學甲88槍槍手孔祥志騎乘的作案機車，在曾文溪內找到，打撈上岸。（警方提供）

    台南學甲88槍槍手孔祥志騎乘的作案機車，在曾文溪內找到，打撈上岸。（警方提供）

    台南學甲88槍槍手孔祥志騎乘的作案機車，在曾文溪內找到，打撈上岸。（警方提供）

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