杜絕當鋪勾結黑幫 新北市警方查獲42家違法

新北市土城當鋪日前遭開51槍，為杜絕當鋪勾結黑幫，新北市警方執行「正當專案」，查獲42家業者違法。（新北市警方提供）

2023/04/28 15:57

〔記者許倬勛／新北報導〕土城當鋪掃射案引發全國譁然，新北市警方為壓制黑幫氣焰，4月24日起執行「正當專案」，全面清查市境內327家當鋪，新北市長侯友宜表示，截至今日為止，發現有42家業者違法，均是未充分揭露利息，每件依法裁罰1至3萬元。

新北警方調查發現，槍擊案是竹聯幫弘仁會與華山幫間的角力引起，為避免當鋪淪為黑道據點，警方從24日起進行為期4天的「正當專案」，針對當鋪安全性、當票及相關簿冊的登載通報是否落實、當鋪員工的素行，是否藉從事違法借貸、銷贓、勾結黑幫暴力討債等。

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議員蔡健棠今在議會問及「正當專案」執行情形，侯友宜說，新北市轄內有327家當舖領牌，其中有27家自行申報歇業，目前仍有300家當舖營業中，經新北市警方清查，計有38家42件違法，樣態均以未揭示利息及未依限將收當資料送往當地分局備查，依照「當鋪業法」每件違規均可裁罰1至3萬元。

新北市警局長廖訓誠說，未來會針對轄內當舖業以及其他特定行業深入調查，過濾出高風險業者加強稽查，如查有違法行為立即嚴罰，以阻斷幫派不法分子入侵依附在合法當舖業從事重利及暴力討債，以保障合法行業，打擊不法集團並淨化轄區治安。

新北市長侯友宜今在議會備詢表示，新北警方「正當專案」迄今已查獲42家違法當鋪業者。（記者許倬勛攝）

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