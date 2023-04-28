求職遭詐團拘禁逼辦帳戶 行員急報案......警衝「控房」救出7豬仔逮7嫌

警方先在銀行外逮捕車上的盧嫌。（警方提供）

2023/04/28 14:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子年初誤入詐團設下假求職陷阱遭拘禁，還被逼迫申辦銀行帳戶，警方當時接獲銀行報案，指該男子在櫃檯偷偷告知遭人控制行動，立即著便衣到場和被害人接觸後，得知詐欺犯還在銀行外面車內等待圍捕，除順利救出7名豬仔也逮捕7嫌，全案近日偵結起訴。

詐欺集團分工縝密，下游負責洗錢的集團稱為「水房」，洗錢需要人頭帳戶，提供帳戶的人稱為「車主（被害人）」，「車主」可能會捲款脫逃，或向銀行辦理提款卡、存摺掛失，因此，水房會把車主集中囚禁，直到帳戶被列為警示帳戶才會釋放，看管者稱為「控車手、強控手」，囚禁地點稱為「控房」。

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而台中市警六分局西屯派出所是在年初接獲台新銀行逢甲分行通報，一名中年男子在櫃檯申辦網路銀行，偷偷告知行員他被人控制，成了人頭戶，詐團成員還在銀行外面的車上等待，員警擔心打草驚蛇著便衣前往接觸被害人，得知原委立即先逮捕車上的42歲盧姓男子。

接著由盧男帶路回到做為「控房」拘禁場所的逢甲商圈內兩處日租套房，再逮獲負責看管的31賴女、23歲賴男，並救出7名被害人，警方隔天再逮捕31歲李姓主嫌及24歲黃男、43歲陳男、22歲陳男等共犯，一舉瓦解詐欺集團。

據了解，該詐團在網路刊登工作廣告，以高薪吸引民眾上門面試，再以拿貸款等騙詞，把被害人帶到控房控制行動，等到帳戶變成警示帳戶，才會釋放被害人，當天救出的7人都是男性，年紀最輕者20歲，全案移送台中地檢署後，檢方近日依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、詐欺及洗錢等罪嫌起訴嚴辦。

分局長賈立民表示，警方絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，對於不法分子絕對繩之以法，也特別提醒，民眾在找工作時能夠「加強查證、注意安全、勿信詐騙」，以免誤入詐騙集團陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方求出被害人。（警方提供）

警方逮捕詐團嫌犯。（警方提供）

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