以為女婿被綁架付贖50萬 詐騙集團竟設定「博愛特區」取款

童男騎車到指定地點交付贖金。（記者劉慶侯翻攝）

2023/03/24 09:47

〔記者劉慶侯／台北報導〕64歲童姓男子誤信詐騙集團「假綁架真詐財」的伎倆，以為女婿被人綁架，且歹徒居然指示在博愛特區內的介壽公園內給付50萬元贖金；台北市警中正一分局事後獲報，循線逮獲取款的26歲邱姓車手，但對方已匯出49萬元給幕後上游。警方現追查幕後集團中。

警方表示，童男是2月下旬接獲不明來電，對方聲稱童的女婿因財務糾紛，已經被他們控制，要求立刻提供50萬才願意放人，且在通話過程中，不時傳來疑為童男女婿的呼救聲，

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童男因救人心切而信以為真，只得聽從詐騙集團指示，先到銀行領取50萬元現金後，再騎單車前往指定的介壽公園內，將現金丟包在垃圾桶旁的燈桿下。

童男交付金錢後立即打電話給女婿想確認人身安全，沒想到女婿告知他正在上班無異狀，童男這時才驚覺遭騙，但為時已晚，該筆鉅款早已遭車手取走。

轄管北市警中正一分局介壽路派出所獲報，全面調閱相關街頭監視器，經過濾後終於掌握邱嫌落腳處和身份，3月15日將對方緝捕到案，但邱嫌早就將贓款中的49萬元匯給詐騙集團上游，自己留用1萬元充作獎金。

由於詐騙集團居然敢將取款地點設定在在警衛森嚴的博愛特區內，行徑囂張且大膽。警訊後，全案依詐欺罪及違反洗錢防制法罪嫌移送台北地檢署偵辦，另將根據查扣的邱嫌行動電話和匯款紀錄，追查幕後集團。

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邱嫌拿到贖金後立即逃逸。（記者劉慶侯翻攝）

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