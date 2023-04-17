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    賣簿當人頭帳戶再當車手領72萬 高市刑大一舉逮回2車手

    賣簿當人頭帳戶不演了再當車手領72萬，高市刑大一舉逮回2名車手，阻詐追回72萬元詐款。（記者黃良傑攝）

    賣簿當人頭帳戶不演了再當車手領72萬，高市刑大一舉逮回2名車手，阻詐追回72萬元詐款。（記者黃良傑攝）

    2023/04/17 12:19

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄翁姓男子缺錢鋌而走險，不僅當人頭帳戶，還掩飾自己車手身分，前往銀行臨櫃跨行提領詐款72萬元，詐騙集團擔心翁男黑吃黑，另派出于姓車手同往提領，並監視翁男，反而引起行員側目，向刑大查詢才知是警示帳戶，一舉將2嫌逮捕。

    刑大偵八隊今指出，日前接獲銀行通報有可疑的大筆金額提領情形，員警立即協請轄區苓雅分局成功路派出所員警趕赴現場，針對在場欲提領現金72萬元的犯嫌翁男（49歲）、于男（43歲）進行盤查。

    警方透過165反詐騙系統分析相關金流資料，確認欲提領現金的帳戶為詐騙集團用以接收贓款的「人頭」帳戶，警方沒想到這個人頭帳戶的本尊，還成了車手，罪加一等，刑大同時查出該詐騙集團以假投資真詐騙，詐騙逾330萬元已被車手提領，當天又提領72萬元幸被攔下追回。

    據了解，詐騙集團企圖利用跨行提領，欲避免行員發現或起疑，所幸行員機警求助刑大查詢，及時趕到銀行人贓俱獲，此外，詐騙集團為能提領大筆詐款，吸收缺錢花用翁男直接不演，拿自己的存摺簿，還兼當「車手」，直奔銀行櫃提領大筆現金。

    刑大提醒民眾網路上有許多假投資真詐騙廣告，通常標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」，且後續會要求對方以LINE、Instagram聯繫或加入假投資群組，再以初期帳上獲利引誘加碼大筆資金，最後以各種理由告知帳號遭凍結，需要再匯解鎖金等，造成投資人血本無歸，由於詐騙手法推層出新不勝枚舉，倘有疑義，可直接撥打「165」反詐騙專線諮詢求證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    賣簿當人頭帳戶不演了再當車手領72萬，高市刑大一舉逮回2名車手，阻詐追回72萬元詐款。（圖由民眾提供）

    賣簿當人頭帳戶不演了再當車手領72萬，高市刑大一舉逮回2名車手，阻詐追回72萬元詐款。（圖由民眾提供）

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