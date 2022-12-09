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    退休軍人誤信假台電人員、假檢察官 損失近百萬元

    詐騙集團派車手持偽造的地方法院公文，向被害的羅男收取贓款及提款卡。（警方提供）

    詐騙集團派車手持偽造的地方法院公文，向被害的羅男收取贓款及提款卡。（警方提供）

    2022/12/09 13:36

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕住在桃園市龍潭區的55歲羅姓退休軍人，因誤信詐騙集團冒充的「公務員」、「檢察官」，將存款、提款卡以及提款卡密碼交給詐騙車手，損失近百萬元退休金。警方獲報組成專案小組，5日將車手拘提到案，並將持續向上追查，力求瓦解該詐騙集團。

    桃園市政府警察局龍潭分局指出，該詐騙集團成員先自稱台電人員，在電話中向羅男假稱其身分證件被冒用、涉及洗錢，再假冒檢察官要求羅男將48萬元存款及提款卡還有密碼交給法院監管。

    為擔心被行員識破，龍潭分局表示，詐騙集團誘騙羅男至郵局提領存款後，還要求羅男向行員謊稱是還房屋貸款款項，再派車手持偽造的地方法院公文，向羅男收取贓款及提款卡，過程中一直還以電話控制羅男，導致他無法向外界求援。

    警方表示，車手騙取被害人提款卡及密碼後，為避免警方查緝刻意製造斷點，不斷更換交通工具南下至苗栗、台中等地區提領被害人帳戶內款項，導致羅男損失將近百萬元。

    警方指出，接獲報案後，經專案小組科技分析各項跡證，於5日將面交取款、提領的車手拘提到案，並將持續循線向上追查，瓦解該詐騙集團。

    龍潭分局呼籲，檢警調機關絕不會以電話告知民眾因涉及犯罪而需監管財產、帳戶，若有任何類似的來電，即為詐騙電話，切勿輕易採信，警方也將持續秉持強勢執法決心，保障民眾財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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