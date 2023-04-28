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    啃老不成持鐵槌弒父棄屍 留美女碩士與男友皆判無期徒刑

    台中地院依殺人等罪名，判處留美的張姓女碩士（右）與張姓男友（左）無期徒刑。 （資料照、取自江女臉書）

    台中地院依殺人等罪名，判處留美的張姓女碩士（右）與張姓男友（左）無期徒刑。 （資料照、取自江女臉書）

    2023/04/28 09:56

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市34歲江姓女子與35歲張姓男友赴美念書，取得碩士學位的江女，不滿父親不再資助留學費用，與張姓男友兩人在2021年12月，到江父擔任保全的國小，聯手持鐵槌狠敲江父頭部致死，以機車載往山區棄屍，台中地檢署痛批兩人泯滅人性，建請從重量刑，台中地方法院今天（28日）依殺人等罪名，判處江女、張男無期徒刑，可上訴。

    檢方起訴指出，在學校擔任保全收入雖有限，但江男為了讓女兒和男友一圓出國留學夢自己省吃儉用存錢，後因經濟壓力太重無法再提供資金，兩人在美留學為此中斷，於2020年返台，江女數度與男友找父母理論，卻被父親報警處理。

    江女與男友為此懷恨，2021年12月先買膠帶、美工刀、繩子、手套、鐵鎚、束帶等工具，於同年12月26日深夜，到江父擔任保全的國小理論，江父怒責兩人無故侵入校園，令兩人離去，江女卻抓住父親雙臂，由張男持鐵鎚重擊頭部，江父重傷倒地，江女見父親仍有聲息，指示男友持鐵鎚「再打」，當場將江父活活打死。

    接著兩人先到超商買塑膠袋，將江父的頭部包裹，清洗血跡後，由張男騎著江父機車，把江父夾在前座，江女則騎著兩人原本雙載的機車跟隨在後，載到太平山區棄屍，江女的妹妹因為聯繫不上父親報警，警方於同年月28日找到遺體，拘提江女、張男到案，兩人被法院裁定准予羈押。

    這對情侶坦承殺人犯行，且指稱江父沒有依約，提供資金給江女，兩人因此在美國生活困難，被迫學業中輟返台，找江父理論並要求持續資助留學，卻又被拒絕，因此心生怨懟而行凶。

    檢方依殺人罪與棄屍罪起訴兩人，並以江女不顧養育之恩，夥同張男用凶殘手段殺父，又把父親遺體棄屍荒野，顯已泯滅人性，建請從重量刑，台中地院一審皆判處兩人無期徒刑，可上訴。

    警方於荒野水溝內找到江父遺體。（警方提供）

    警方於荒野水溝內找到江父遺體。（警方提供）

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