永和弒父分屍案 逆子二審判19年再延押2月

高院日前以符男被判重罪恐有逃亡之虞，裁定自今年1月3日起，延長羈押2個月。（資料照）

2023/01/02 15:28

〔記者楊國文／台北報導〕新北市永和區前年12月發生駭人聽聞的弒父「人彘」分屍案，檢警調查，54歲兇嫌符冠羣將住在長照機構的父親接回家同住，因懷疑其父企圖侵犯母親，竟拿枕頭將父親悶死，再予分屍成無頭、無四肢屍體，高等法院考量符男殺父動機是為保護母親，也有悔意，且家人均無意提告，上月底依殺害直系血親尊親屬等罪嫌判他19年徒刑，高院日前以符男被判重罪恐有逃亡之虞，裁定自今年1月3日起，延長羈押2個月。

高院裁定指出，由於符男被羈押期限將於今年1月2日屆滿，考量他殺父罪嫌重大，日前甫被重判19年徒刑，全案仍未判決確定，符男仍有逃亡之虞，因此裁定從今年1月3日起，延長羈押2個月，可抗告。

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檢警調查，符父在1994年與符母離婚後獨自住在台中，後來入住長照機構，但長照機構負責人表示不願繼續照顧，符男幾經思考後於前年11月24日將其父接手照料，符男因認為其父照顧需求過高，且懷疑父親多次企圖進房間侵犯母親，造成母親極大精神壓力，同月28日下午涉嫌拿枕頭把父親悶死，再把屍體藏在頂樓加蓋處。

前年12月6日夜間，符男拿鋸子等工具肢解父親遺體放入行李箱內，於7日凌晨2、3時許，步行至水源橋上棄屍；8日早上8時許，民眾在瓦磘溝發現怪異通報，中和區公所人員遂指示雨水清疏廠商前往處理，發現符父上半身軀幹嚇得報警處理。

警方到場發現是具無頭、無四肢男屍，大腿僅剩三分之一，手臂自肩膀以下全斷，軀幹泡水後浮腫，但殘肢長度對稱，應是人為所致，經過濾棄屍現場影像，鎖定符男涉嫌重大，將他拘提到案，聲押禁見獲准，依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴他。

新北地院認為，符男將父親接回家照顧，但發現父親常故意指使他與母親做事，且懷疑其父多次企圖侵犯其母，認為自己的決定害母親陷入危險，衝動之下弒父，應受高度譴責，但考量他非泯滅人性、無可教化之徒，犯案原因是出於保護母親，錯誤選擇極端手段，加上犯後認罪有悔意、家人均無意提告，判他19年徒刑。

上訴後，高等法院認為一審判決無違誤，上月21日判決上訴駁回，即仍判刑19年。可上訴。

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