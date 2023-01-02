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    長照悲歌！ 女兒弒99歲父遭押 傳遭室友不當對待仍延押2月

    女子弒99歲高齡父，傳遭室友不當對待仍裁定延押2月。（資料照）

    女子弒99歲高齡父，傳遭室友不當對待仍裁定延押2月。（資料照）

    2023/01/02 14:55

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市去年中旬發生99歲吳姓老翁命案，涉嫌弒父的63歲大女兒遭押至今，她以在看守所內曾遭同舍房室友不當對待為由，請求法官解除羈押，高雄地院認為吳女涉殺害直系血親尊親屬罪嫌，且有逃亡之虞，至於室友有無不當對待她，並不影響被告羈押原因，裁定延押2月，自1月7日續押。

    這起長照悲歌弒親案，被告吳女被控因高齡老父失智，她無力照顧，想安排父親到安養院，但父親不同意，父女因此常起口角，去年6月間，吳姓老翁陳屍2樓通鋪床上，頭及雙腿有大量血跡，警消到達時發現他已明顯死亡，大女兒則躺在死者身邊，床邊留有一把長30公分的水果刀。

    經相驗死者右大腿被深刺一刀，傷及動脈分支導致失血過多身亡，弒父兇嫌吳女遭檢方聲押獲准，羈期間將屆滿，高雄地院於去年底跨年前訊問被告後，認為被告涉殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，且為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，恐有逃亡之虞。

    法官考量被告犯行造成被害人死亡，危害社會治安重大，為確保訴訟及執行程序順利進行，以維護社會秩序及公共利益，認有繼續羈押必要，裁定自1月7日起，延長羈押2 月；高雄地院另將函請看守所人員，注意被告於所內的生活作息、人際互動情形及身心狀態，杜防她遭受同舍房室友的不當對待。

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